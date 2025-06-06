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捨明星高中讀彰商 林澤宏獲統測設計群全國榜首

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
獲今年統測設計群全國榜首殊榮的彰商廣告設計科學生林澤宏（中），與彰商校長陳定宏（左1）與廣告設計科導師王維楨(右1）合照。圖／彰商提供
獲今年統測設計群全國榜首殊榮的彰商廣告設計科學生林澤宏（中），與彰商校長陳定宏（左1）與廣告設計科導師王維楨(右1）合照。圖／彰商提供

114學年度統一入學測驗成績公布，彰化高商廣告設計科學生林澤宏從7000多位考生脫穎而出，以統測659.5高分，勇奪設計群全國榜首殊榮。林澤宏說，他的學習方法就是課堂上專心一點，回家就能輕鬆一點，作業也習慣提前規劃，才能一步步走到今天。

林澤宏國中讀員林明倫國中，彰化高商校長陳定宏帶著林澤宏返回明倫國中貼紅榜，並致贈全國榜首大紅布條。林澤宏在讀倫國中美術班的導師曾冠博說，林澤宏國中會考獲得5A佳績，由於對設計濃烈興趣，放棄台中明星高中，選擇彰化高商廣告設計科就讀，如今證明選擇正確。

彰商校長陳定宏說，林澤宏從高一起，即展現強烈企圖心與積極的學習動力，不僅課業表現優異，專業能力傑出，多次參與設計競賽屢獲佳績，如全國美術比賽書法類美術班組優等，，如今更以統測74級分，全國榜首的亮眼成績繼續朝夢想邁進，證明了追隨興趣也能走出一條發光的升學之路。

林澤宏鼓勵對設計有興趣的學弟妹，不要被傳統升學路線限制住，興趣會讓自己更有動力堅持下去，只要投入時間與心力，一定能走出屬於自己的光明道路；談到未來規劃，林澤宏希望能進入國立臺北科技大學設計相關系所深造，進一步拓展視野與實力，未來在設計領域能貢獻所長。

林澤宏回憶起高一時，圖學這個科目差一點不及格，就下定決心每周固定練習，加上老師都會不厭其煩的教他，這個科目便逐漸成為有自信的科目。他的學習方法就是課堂上專心一點，回家就能輕鬆一點，所以上課總是不打瞌睡。作業也習慣提前規劃，加上國中美術班累積的熱愛與底子，才能一步步走到今天。

彰商表示，彰商今年統測表現依然閃耀，總級分70級分以上者有12人，單科滿級分94人次，所有科目有7成以上達全國前標，其中設計群獲全國第1、3、4名；商管群國貿科林宥溱獲得73級分，統測成績641高分是全國前3名：外語群田婕妤獲得73級分，統測成績642.5高分也是名列前茅。

彰商校長陳定宏（左2）與教務主任張烱祥（左1）陪林澤宏（左3）拜訪明倫國中，與明倫國中代理校長林宗仁（右3），導師曾冠博(右2）、教務主任黃茗瑜(右1）合照。圖／彰商提供
彰商校長陳定宏（左2）與教務主任張烱祥（左1）陪林澤宏（左3）拜訪明倫國中，與明倫國中代理校長林宗仁（右3），導師曾冠博(右2）、教務主任黃茗瑜(右1）合照。圖／彰商提供

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