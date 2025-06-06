彰化陽明國中再踞龍頭 跆拳道美少女榜首和總成績都耀眼
今年國中教育會考成績公布，彰化縣全科滿級分再度「花落」陽明國中，由面貌氣質清秀的楊昀瑾摘下榜首榮銜，此外，新二代林泰宏努力向學，剛在全縣英語朗讀比賽獲得第三名，教育會考5A++加上作文五級分「榜眼」佳績，表現令人激賞。
陽明國中今年教育會考成績優異，40級分（含）以上學生人數遠遠超越去年，多達23人，楊昀瑾是繼去年榜首梅浩銘之後，再度考出5A++加上作文六級分的全科滿級分；學校今表示，楊昀瑾功課好，體育表現也傑出，是陽明體育班跆拳道選手，堪稱文武兼備的學生典範。
今年教育會考成績優異的陽明學生，已錄取國立彰化高中科學班的有陳芃伃（42級分）、黃雅靚（43級分）、張瑀珊（38級分）、黃楷越（42級分）、劉宇恩（42級分），另有重大傷病仍榮獲今年彰化縣國中技藝教育課程競賽機械職群-電腦輔助製造組第一名蔡冠翔，會考成績42級分，可說全縣技藝教育之光。
過去幾年，陽明學生錄取彰化高中職第一志願的人數逾八成，教育會考級分達彰中、彰女的錄取標準人數也達應屆畢業生總數約33%，今年會考成績更輝煌，除了再度拿下榜首、榜眼，30級分（含）以上人數達30%，作文成績在5級分以上者有20%，4級分以上者更超過80%。
彰化縣政府力推減C計畫，陽明國中單科成績是C級分的比例，國文、社會、自然已落到10%左右，英、數兩科約20%， 可知陽明國中整體提A減C計畫的成就斐然。
「升學科展好傳統，多元展能佔鰲頭。」陽明國中表示，在過去的聯考、基測時代，陽明國中一直都是考上彰化高中職第一志願的保證，科展在縣賽一連22年奪冠，是縣賽和全國賽常年入選的代名詞，進入教育會考、適性揚才的年代，陽明學子在科學專才、技藝教育、體育競技、語文與英語縣級比賽、國樂與口琴合奏等各方面均有極佳的對外成績，展現多元表現潛力。
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