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彰化陽明國中再踞龍頭 跆拳道美少女榜首和總成績都耀眼

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線即時報導
國中教育會考彰化縣陽明國中應屆考生楊昀堪稱文武兼備的學生典範。圖／陽明國中提供
國中教育會考彰化縣陽明國中應屆考生楊昀堪稱文武兼備的學生典範。圖／陽明國中提供

今年國中教育會考成績公布，彰化縣全科滿級分再度「花落」陽明國中，由面貌氣質清秀的楊昀瑾摘下榜首榮銜，此外，新二代林泰宏努力向學，剛在全縣英語朗讀比賽獲得第三名，教育會考5A++加上作文五級分「榜眼」佳績，表現令人激賞。

陽明國中今年教育會考成績優異，40級分（含）以上學生人數遠遠超越去年，多達23人，楊昀瑾是繼去年榜首梅浩銘之後，再度考出5A++加上作文六級分的全科滿級分；學校今表示，楊昀瑾功課好，體育表現也傑出，是陽明體育班跆拳道選手，堪稱文武兼備的學生典範。

今年教育會考成績優異的陽明學生，已錄取國立彰化高中科學班的有陳芃伃（42級分）、黃雅靚（43級分）、張瑀珊（38級分）、黃楷越（42級分）、劉宇恩（42級分），另有重大傷病仍榮獲今年彰化縣國中技藝教育課程競賽機械職群-電腦輔助製造組第一名蔡冠翔，會考成績42級分，可說全縣技藝教育之光。

過去幾年，陽明學生錄取彰化高中職第一志願的人數逾八成，教育會考級分達彰中、彰女的錄取標準人數也達應屆畢業生總數約33%，今年會考成績更輝煌，除了再度拿下榜首、榜眼，30級分（含）以上人數達30%，作文成績在5級分以上者有20%，4級分以上者更超過80%。

彰化縣政府力推減C計畫，陽明國中單科成績是C級分的比例，國文、社會、自然已落到10%左右，英、數兩科約20%， 可知陽明國中整體提A減C計畫的成就斐然。

「升學科展好傳統，多元展能佔鰲頭。」陽明國中表示，在過去的聯考、基測時代，陽明國中一直都是考上彰化高中職第一志願的保證，科展在縣賽一連22年奪冠，是縣賽和全國賽常年入選的代名詞，進入教育會考、適性揚才的年代，陽明學子在科學專才、技藝教育、體育競技、語文與英語縣級比賽、國樂與口琴合奏等各方面均有極佳的對外成績，展現多元表現潛力。

體育 國中教育會考

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