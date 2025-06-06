正心莊于萱、淵明施宏鍇 雲林國中會考雙雙並列榜首

雲林國中會考出現2名5A10+且作文滿級分的考生，分別是林內鄉淵明國中施宏鍇、斗六市正心中學莊于萱。兩人雙雙名列全國會考榜首，師生狂賀。

今早會考成績剛出爐，馬上網路出現狂賀淵明中施宏鍇全國榜首，網友以「締造淵明歷史，就是個傳說」祝賀施宏鍇榮登金榜，是淵明之光。

校長丁清峯指出，今年學校有7人5A，表現佳，其中施宏鍇更是全國榜首，他在校3年一直都是名列前茅，喜歡與同學一起讀書、討論，去年與同班同學朱家呈、林宸晹組隊以黑水虻的殼做衣服染料，可達到降溫效果的研究，還獲全縣科展第1名，全國賽特別獎，可說多才多藝。

施宏鍇說，他沒有補習，但上課每堂課都很認真聽，回家後會先想一想老師今天教了什麼加深記憶後再複習，有不懂找老師問到懂。

對於作文拿滿分，他回想考場裡看到寫作題目「倉鼠圖+6個詞語」，腦海馬上想起動漫「進擊巨人」，但後再細細一想，改以自己小時候不喜與人互動，下課也總是自己獨處的情境，寫下當年的心情，但後來敞開糾結的心，開始交朋友後，生活變得多采多姿，他就以自己如何放開眼光，重新看世界的經驗寫下自己的心情故事，可能真情流露感動評分老師吧。

正心中學莊于萱是今年全校模範生，各方面表現相當傑出，曾獲全縣國語演說第一名、全國獲特優，全縣美術比賽國中普通班水墨類第1名、全縣科展數學科第3名，是同學眼中的多才多藝成績又好的才女，是一個充滿正向能量的孩子。

正心中學今年全校5A10+共有6人，為雲林縣最多，分別為莊于萱、詹豐澤、張詠碩、蕭聖翰、林彥廷、黃邦彥。 正心中學會考成績佳，6人榮獲5A(10+)滿級分，詹豐澤（左一起）、林彥廷、莊于萱、蕭聖翰、張詠碩、黃邦彥。記者蔡維斌／翻攝

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