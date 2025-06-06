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苗栗頭份建國國中會考成績進步 新住民之女直逼榜首

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
新住民之女陳偲菲（中）國中會考取得5A9+寫作6級分的佳績。圖／建國國中提供
新住民之女陳偲菲（中）國中會考取得5A9+寫作6級分的佳績。圖／建國國中提供

苗栗縣頭份市建國國中今年國中教育會考，5A人數從去年16人成長至19人，進步率由5.3%攀升至7.7%；同時，5C人數也大幅下降，從去年的16人降至僅2人，比率由5.3%銳減至0.8%。校方強調，今年學生會考成績的表現不僅反映師生努力，也凸顯校方教學策略與家庭合作的成果。

建國教務主任許惠珊指出，校方長期針對學生學習弱點進行精準分析，規畫包括晚自習、周末營隊、周日自習等學習機制，並特別安排國內名師辦大師講座，強化學生觀念與應試策略。此外，家長會與熱心家長也在課後陪伴學生、提供點心與情緒支持，營造出正向的學習氛圍。

校方說，今年表現優異的學生中，張庭臻獲5A10+的滿級分，陳偲菲獲得5A9+與寫作6級分，她的母親來自菲律賓、父親是台灣人，她從小在台灣長大，陳偲菲坦言曾因膚色較黑感到迷惘，但在師長與家人鼓勵下，她逐步建立自信，九年級期間沒補習，全力配合學校課程，最終交出一張漂亮的成績單。

此外，她因為母親是菲律賓來的新住民，在家與媽媽都使用英語溝通，她同班有個從澳洲返台的同學，國語能力不足，上課常聽不懂課程內容，也都是陳偲菲協助以英語為對方講解，解決語言上的困擾。

「我想成為一名工程師，因為想解決問題、創造未來。」談起志向，陳偲菲眼神堅定，展現出對未來的期待與自信。

建國國中校長方麗萍表示，今年建國應屆畢業生只有9班，是創校以來班級最少的一屆，近年校方持續推動學力提升計畫，強調「課程紮實、師資多元、學生適性」，並導入數位學習、差異化教學等創新方法。她說，校方不只關注頂尖學生的表現，更重視每位孩子的進步，學校將持續精進教學與輔導，協助學生勇敢面對挑戰、發掘潛能。

苗栗縣頭份市建國國中今年國中教育會考，5A人數從去年16人成長至19人，進步率由5.3%攀升至7.7%；同時，5C人數也大幅下降，從去年的16人降至僅2人。圖／建國國中提供
苗栗縣頭份市建國國中今年國中教育會考，5A人數從去年16人成長至19人，進步率由5.3%攀升至7.7%；同時，5C人數也大幅下降，從去年的16人降至僅2人。圖／建國國中提供

英語 自信 國中教育會考

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