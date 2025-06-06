斗六國中2人滿級分1人跳級生 舞蹈武術雙姝作文也考滿分
國中會考放榜，雲林各國中再創佳績，初步公布共有4人5A10+滿級分，斗六國中2人和北港建國中1人滿級分，此外，淵明國中施宏鍇不僅5A10+且作文也滿分，名列全國榜首。
斗六國中會考成績亮眼，5A多達34人，其中陳柏勳、蔡承元更拿下滿級分5A10+，難得的是陳柏勳為跳級生，2人獲滿級分甚感欣悅也和大家分享讀書方法。
校長林吉城說，蔡承元的哥哥去年也是斗六國中畢業，會考也考滿級分5A10+，弟弟和哥哥一樣強，可謂龍兄虎弟。
蔡承元表示，他對數理很有興趣，平常除了熟讀課本及老師給的補充資料，會從線上學習資源挑戰難題，平日媽媽也會從網路幫忙下載其他學校考試題目供他練習，有錯誤或不懂的題目，他會請教哥哥或老師。
國小跳級生的陳柏勳，家住斗六，從小聰慧，幼兒園一畢業，直接跳級國小2年級，就讀母親任教的虎尾立仁國小，國小畢業即轉回斗六就讀，等同比別人提早一年讀國中，但他喜歡挑戰難題，從不熬夜，每天晚上10點多就睡覺，生活正常，喜歡打籃球紓壓，會考一舉拿下滿級分，
此外，斗六國中也有2人作文滿級分，分別為陳玟妁、李姿儀，2人允文允武，一個會跳舞一個會武術，陳玟妁說，她以自己學習舞蹈經驗心情寫作，參加許多比賽，讓原本喜歡的舞蹈反成壓力，後來減少比賽慢慢找回初心，她以此心情轉換寫作，表達真意。李姿儀則從小學武術，曾獲2023亞洲青少年武術錦標賽太極拳金牌，她說，短篇小說「貓的天堂」是她創作靈感來源。
校長林吉城說，今年會考成績是師生共同努力成果，勤於練習，勇於發問，要有自制力，少滑手機，是高分生共同優點，值得學習。
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