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竹縣國中會考成績曝 5A10+69人、5A精熟以上程度722人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新埔國中校長張家芸表示，自去年9月起善用教育局提供給九年級的線上派題系統，鼓勵學生每天自主練習五科的會考題型。圖／縣府提供
新埔國中校長張家芸表示，自去年9月起善用教育局提供給九年級的線上派題系統，鼓勵學生每天自主練習五科的會考題型。圖／縣府提供

新竹縣114年國中教育會考成績今天公布，全縣5286名考生中，達5A精熟以上程度有722人，5A10+則有69人，兩所公立國中考取5A比例分別達33.05%與30.68%。新竹縣長楊文科表示肯定，並感謝師生的努力與教育品質提升。

新竹縣教育局指出，114年國中教育會考竹苗考區今年報名人數為14022人，今天開放網路成績查詢及寄發成績通知單。經統計，竹縣寫作達4級分以上人數有3983人，佔竹縣考生75.61%。另統計五科達基礎以上比例為63.82%。

今年有首屆畢業生參加國中教育會考的勝利國中成績表現亮眼，校長王淑蘭表示，家長會全力支援且全程陪伴，孩子們表現出沉著穩定的應考態度，所有班級皆有5A之星。該校九年級生鄭竣之，去年確診惡性腫瘤，歷經多次手術與長達半年住院治療，期間堅持學習、不向病魔低頭。即使身體不適，仍於出院後重返校園，努力備考，最終在會考取得2A3B佳績，展現驚人毅力與求學精神。

新竹縣鳳岡國中長期致力於「減C、達B、增A」的學力提升計畫，在114年國中教育會考中大放異彩，整體表現亮眼。1A以上有8人佔全校14.5%，其中郭家齊同學考取5A6+的優異成績，校長徐永明指出，郭同學不僅學業優良，在師長與同學眼中總是主動積極認真盡責。

同樣是偏鄉學校的橫山國中彭沛棋同學也獲得5A6+佳績，她3年來持續參加學校夜讀，學習態度認真虛心，並主動協助同學學習、熱心助人。

此外，新埔國中校長張家芸表示，自去年9月起善用教育局提供給九年級的線上派題系統，鼓勵學生每天自主練習五科的會考題型。今年會考成績展現了明顯進步。「5B以上」總比例明顯提升，高分群如5A、4A1B、3A2B、1A以上的人數增加，後段學生比例大幅下降，整體學力基礎更為穩固。

新竹縣政府教育局長楊郡慈提醒，若考生對成績有疑慮，可在6月8、9日，每日上午9時至下午4時至竹苗考區試務會(國立新竹女中)申請成績複查。為協助莘莘學子志願選填，教育局將於6月20日至24日上班時間上午10時至下午3時，提供志願選填電話諮詢服務(03-5596573轉21)，分發結果將於7月8日公告，並於7月10日至各錄取學校辦理報到。

今年有首屆畢業生參加國中教育會考的勝利國中成績表現亮眼，校長王淑蘭表示，家長會全力支援且全程陪伴，孩子們表現出沉著穩定的應考態度，所有班級皆有5A之星。圖／縣府提供
今年有首屆畢業生參加國中教育會考的勝利國中成績表現亮眼，校長王淑蘭表示，家長會全力支援且全程陪伴，孩子們表現出沉著穩定的應考態度，所有班級皆有5A之星。圖／縣府提供

新竹 教育局 國中教育會考

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