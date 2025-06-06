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國中會考成績公布 中一中、中女中鼓勵高分考生大膽選填

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中一中、台中女中均表示，今年考生數量減少，預估錄取標準下修，最低錄取分數將落在92點左右。圖／聯合報系資料照
台中一中、台中女中均表示，今年考生數量減少，預估錄取標準下修，最低錄取分數將落在92點左右。圖／聯合報系資料照

114年度國中教育會考成績今天公布，中投區熱門學校的錄取情況再次成為焦點。台中一中與台中女中2所指標性學校表示，今年中投區考生人數減少，全國滿級分與高分群學生也縮減，預估錄取標準將下修，最低錄取分數可能都會落在92點附近。

台中一中指出，去年最低錄取分數為97點，但今年報名與高分考生人數皆減少，中投區報考人數較去年減少約2000人，全國5A人數減少約1000人，預估92點以上仍有競爭力，建議5A4+、作文5級分或5A5+、作文4級分以上較有機會。

台中女中表示，中投區基本高分群人數差異不大，競爭態勢激烈，第一志願學校選填熱度仍高；去年最低錄取標準為92點，今年預估門檻也將維持在92點以上，建議學生成績達5A4+、作文5級分以上，再考慮挑戰第一志願。

中一中、中女中都指出，中投區的志願選填制度設計是「前10個志願視為同一志願序」，不會因填寫順序不同而扣分，建議學生大膽將「夢幻志願」排在前面，依自己的興趣與能力「由上往下」選填志願，無需過早自我設限。

會考總成績計算方式為五科依等級從1至7級分別對應3至21點，加上作文1至6點，滿分111點。學校提醒考生與家長，除了分數，填報策略與志願選擇也很重要，只要把握成績與填寫原則，今年仍有機會順利進入理想學校。

滿級分 國中教育會考

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