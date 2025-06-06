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嘉義區國中會考榜首 民生國中黃苡晴文武雙全
國中會考成績公布，嘉義市民生國中成績優異，國三黃苡晴獲5A++作文6級分，榮登嘉義區榜首，她文武兼備，參加嘉市游泳比賽，全國語文競賽獲全國特優等，喜歡自然科目，特別是生物科，已錄取嘉中科學班。
民生國中會考成績較往年進步，作文6級分9人，4級分以上453人，占85.8%。5C同學大幅減少，5A 以上26人，1A以上204人。除榜首黃苡晴，考取5A9+有孫紹允及王姵晴，以及5A8+的林采璇、翁嘉彤、李隔，展現優秀實力。
黃苡晴作文6級分嘉義區國中會考最高分，養成閱讀力及探索力，面對升學就業是重要能力。她學業頂尖，自我要求嚴謹，文武兼備，曾獲全國語文競賽作文特優及書法優等，在溫世仁作文比賽、聯合盃作文比賽獲得全國特優、優等，全國美術比賽表現優異。
校長張金龍說，學校卓越成績歸功於全體師生共同努力，以及家長們全力支持，有市府外師等資源大量挹注、家長會及校友會支持，學校規畫多元學習活動，包括晚自習、各科升學講座、會考祈福，午餐推出限定餐點，全方位照顧考生身心健康，讓學生從民生啟航，夢想綻放。
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