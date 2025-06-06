台南紅瓦厝國小畢業生自煮謝師宴 師生開心留下美好回憶
歸仁區紅瓦厝國小推廣食農教育已10多年，小六畢業生自煮謝師宴今年已第8年。每年在頂樓六年級教室的謝師宴都各有主題，今年是「和米炒飯香噴噴，屋頂圓圓謝師情」，師生、家長及畢業生開心留下美好回憶。
輔導室主任許耿肇表示，感謝歸仁農會長期支持。這場年度盛會源自簡單的概念：當年家政班蔡育琴指導員認為，如果別校的孩子可在畢業露營時動手炒菜，那麼我們的孩子也可以做到。學校因而積極思考如何讓孩子成為謝師宴的主體，雙方一拍即合，活動延續至今已成傳統。
昨天下午青年農夫張清文受邀辦職業生涯講座，分享返鄉從農的心路歷程及歸仁和米產業的發展。他還介紹了近年新興的草莓園，讓學生對地方農業有更深人的了解。
今天上午畢業生自煮謝師宴的活動。歸仁農會準備炒飯基本用料，學生自由選擇想要加的配料。143個學生分25組，四健會指導員、家政班高齡志工手把手指導學童操作，從洗菜、切菜、備料到烹調和裝盤，及事後的收拾整理，學生全程參與，將親手製作的炒飯送到老師手中，表達對60名老師的感謝之情。
校長陳沅感謝「農會天使們全力協助，很多小朋友能獻出人生第一次的烹飪」。許耿肇表示，重視地方文化的傳承，將瀕臨消失的農曆六月「食半年圓」習俗融人課程，轉化在每年六月畢業前全校師生品嘗平安圓，畢業生當天飯後享用圓仔湯和紅蘋果，祝福畢業生一切平安。
「食半年圓」習俗歸仁在清朝時期就有，歷史久遠，居民會用湯圓祭祀，感謝神明，近年幾乎消失。
紅瓦厝國小今年畢業五個班，畢業生人數達143人。家長會長戴慶忠說，從沒參加過這麼特別的活動，看見孩子們個個能自力完成一道菜非常感動，感謝學校用心安排。
歸仁區農會總幹事翁淑雲則表示，農會已參院送走9屆畢業生，能與學校合作舉辦自煮謝師宴活動感到非常高興。這活動不僅展現學生對老師的感激，也體現食農教育的精髓，將歸仁在地食材融入菜餚，更增添獨特地方風味。
陳沅指出，這些活動讓學生不僅學習到食農知識，還增進對地方文化的認識與珍惜，培養出未來更具責任感的社會公民。好的理念將持續推動，希望讓學生能夠做菜成為學校的特色指標。
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