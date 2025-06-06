六福永續獎揭曉！全球學生倡議動保 再興國小勇奪7獎

六福（2705）與莊福文教基金會共同推動愛心圓夢‧希望共學計畫，從偏鄉小學至今已延伸至海內外國中小生的動物保育推廣，六福永續獎自開辦以來，報名件數連年攀升，今年以犀牛、環尾狐猴、穿山甲為主題，吸引來自全球國中小生參賽，報名件數168件，較去年成長1成2，由來自產官學界的專業評審熱烈討論，選出中英文各組前3名及44位潛力獎，其中再興國小是最大贏家，勇奪7個獎項成為獲獎學生最多的學校。

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融指出，許多野生動物已面臨嚴重生存危機，無論是動物照養的專業人才培育或是一般民眾對動物保育常識的提升都相當重要，除了台灣，集團也逐步邁向國際，今年首度開放海外收件，就吸引來自美國、上海、澳門的國小參賽者投件，未來也會持續透過各種活動增加國際能見度，將台灣國際級動物保育專業及努力發揚光大。

評審團代表臺灣大學國際長暨森林環境暨資源學系教授袁孝維致詞肯定，本屆參賽作品競爭非常激烈，讓評審傷透腦筋，各組前3名分數都在伯仲之間，甚至難以選擇最後給出2位前3名，無論是到各地出外景、扮裝或製作精美道具，甚至用脫口秀的方式呈現，都讓評審非常驚艷。

再興國小今年表現亮眼，有2位同學分別獲得中年級中文組冠軍及高年級英文組季軍，另有5位同學獲得潛力獎。校長楊珩分享，透過這次參賽，同學們不僅在動物保育知識上有系統性地累積，分別以中英文說書傳達理念，過程中國際視野與同理心逐漸萌芽，未來這些同學也會成為校園動保尖兵，共同提升全球化素養。

國中英文組鄭希柔以脫口秀方式介紹穿山甲生存危機及保育勇奪冠軍，她分享為這次的作品投入了很多心力，希望能讓複雜的議題變得易於理解且能引起觀眾興趣，所以特別設計成脫口秀呈現，查找及研究資料過程覺得關注這個議題的人不多，非常感謝願意公開研究成果的學者，讓她能夠有資源深入了解並完成這個作品。

本次評審團陣容堅強，涵蓋產官學研界，包含行政院農委會特有生物研究保育中心所長楊嘉棟、前臺北市立動物園園長金仕謙、前臺大獸醫專業學院教授兼院長劉振軒、臺灣大學國際長暨森林環境暨資源學系教授袁孝維及新竹動物園園長楊礎遠，都是動物保育及教育界的翹楚，得獎者校長包含古亭國小邢小萍、興隆國小校長李一聖、屏科實中國小部陳志偉、莊敬國小李明宗、古亭國小邢小萍及金華國中黃啟清校長，更親自出席頒獎典禮前來給予同學鼓勵。

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