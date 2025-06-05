北市讀報教育成果發表會 展現多元創新教學策略

台北市教育局5日在誠正國中舉行「讀報教育成果發表會」，邀請《好讀》周報讀報教育講師曹雅芬、蘭州國中國文老師陳彥宏、北安國中國文老師王郁淇，分享在校推動讀報教學的實務經驗與創新做法。

具多年教學經驗的曹雅芬，介紹了「學生當家」、「解題大隊」、「全民星攻略」等策略。她指出，老師可讓學生輪流擔任報紙導讀者，設計問題引導同儕互動，不僅能提升閱讀理解與表達能力，更有助於培養批判性思考。這樣的課堂安排，活潑有趣，也能大幅減輕教師的備課壓力。

「學生最常說不知道要寫什麼，其實報紙就是最好的寫作素材來源。」曹雅芬說明，教師可鼓勵學生從報紙挑選有興趣的文章，運用「九宮格學習單」拆解文章內容為事件、人物、背景、情節等要素，再加入個人感想與反思，就能逐步建立屬於自己的「寫作素材包」。

蘭州國中教師陳彥宏則分享，學校每周安排固定讀報時間，學生需以文字或圖畫方式呈現閱讀心得。更特別的是，學校每年舉辦「TED口說心得發表」，學生分組選定報紙文章、製作簡報並於全校師生前發表，訓練學生資訊統整、重點萃取、團隊合作與公開表達能力。

北安國中王郁淇則利用第八節課帶領讀報，她觀察，學生對詐騙、偶像明星等新聞特別有興趣，於是精選相關內容，引導學生剪貼在剪報本上，並於空白處撰寫心得與提問。透過這樣的閱讀歷程，老師也能清楚掌握學生的學習進度與理解力。她指出，「只要選對文章，就能點燃學生的學習動機，他們自然樂於讀報。」她並進行讀報前後測，發現學生在閱讀動機、理解能力與寫作表現上均有顯著進步。

《好讀》周報教學與教材中心經理王譽超表示，聯合學苑作為《好讀》周報的數位平台，除了每周可投稿的「圖擊隊」單元外，每年也規畫多項活動，包括「好讀學習單線上展覽館」、「手繪報大賽」、「三國書法比賽」、「永續日記」等。他強調：「好讀已經把舞台搭好了，老師只需要微備課，就能帶領學生登台發光。」相關活動資訊可至聯合學苑官網查詢：https://udncollege.udn.com/。 具多年教學經驗的曹雅芬，介紹了「學生當家」、「解題大隊」、「全民星攻略」等教學策略。圖／教育事業部提供 曹雅芬引導老師拆解標題裡暗藏的玄機。圖／教育事業部提供 具多年教學經驗的曹雅芬，介紹了「學生當家」、「解題大隊」、「全民星攻略」等教學策略。圖／教育事業部提供 陳彥宏表示，學生可以用文字或圖畫方式呈現閱讀心得。圖／教育事業部提供

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