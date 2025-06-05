桃園水美國小每班落葉堆肥種菜 今年升級3天環保教育課程
桃園市教育局鼓勵學校推展永續的綠色校園，以楊梅水美國小為例，今年申請慈濟基金會的創新行動環保教育車「KOKO淨零綠生活館」於近期進駐水美國小，舉辦為期3天的環保教育活動。活動期間，除學校及附設幼兒園全體師生參與外，還邀請瑞原國小及楊梅市立幼兒園學生共襄盛舉，透過互動式學習，體驗如何在日常生活中實踐節能減碳、省水省電與永續發展的理念。
水美國小表示，校訂課程主要著力於環境教育，從認識校園植物到環境保護教育，再到回收資源再利用等多元課程。校內設立雨撲滿循環利用水資源，收集的雨水可以澆花及沖洗廁所，去年申請食農教育，每個班級都有一塊菜圃，並推行落葉堆肥教育，不但解決校園大量落葉也成功達到有機耕種。
「KOKO淨零綠生活館」是由40呎貨櫃改裝而成的行動環保教育中心，專為推廣「淨零排放」與「綠色生活」而設計。此次進駐水美國小，結合學校的環境教育課程，透過「碳真多」、「樂樂牛」與「水立方的故事」等8大主題關卡，讓學生在寓教於樂的過程中，深入理解碳排放與永續發展的概念。
學生温采婕表示，謝謝志工們詳細的解說，學習到很多環保的知識，以後出門一定帶環保餐具及環保袋，另外人體發電機是她最感興趣的，騎腳踏車還可以發電。學生林暄芮說，猩猩KOKO用手語表達，人類很愚蠢，因為製造了太多二氧化碳，他覺得吹電風扇能減少冷氣使用，並透過資源回收和避免亂丟垃圾，從日常細節中落實環保行動。
水美國小表示，感謝慈濟行動環保教育車「KOKO淨零綠生活館」蒞校設展，未來學校將持續推動環境教育，讓學生從小培養環境保護及永續發展的意識，並實踐於日常生活中，也為孩子們打造更豐富的學習體驗。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言