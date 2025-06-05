桃園水美國小每班落葉堆肥種菜 今年升級3天環保教育課程

桃園市教育局鼓勵學校推展永續的綠色校園，以楊梅水美國小為例，今年申請慈濟基金會的創新行動環保教育車「KOKO淨零綠生活館」於近期進駐水美國小，舉辦為期3天的環保教育活動。活動期間，除學校及附設幼兒園全體師生參與外，還邀請瑞原國小及楊梅市立幼兒園學生共襄盛舉，透過互動式學習，體驗如何在日常生活中實踐節能減碳、省水省電與永續發展的理念。

水美國小表示，校訂課程主要著力於環境教育，從認識校園植物到環境保護教育，再到回收資源再利用等多元課程。校內設立雨撲滿循環利用水資源，收集的雨水可以澆花及沖洗廁所，去年申請食農教育，每個班級都有一塊菜圃，並推行落葉堆肥教育，不但解決校園大量落葉也成功達到有機耕種。

「KOKO淨零綠生活館」是由40呎貨櫃改裝而成的行動環保教育中心，專為推廣「淨零排放」與「綠色生活」而設計。此次進駐水美國小，結合學校的環境教育課程，透過「碳真多」、「樂樂牛」與「水立方的故事」等8大主題關卡，讓學生在寓教於樂的過程中，深入理解碳排放與永續發展的概念。

學生温采婕表示，謝謝志工們詳細的解說，學習到很多環保的知識，以後出門一定帶環保餐具及環保袋，另外人體發電機是她最感興趣的，騎腳踏車還可以發電。學生林暄芮說，猩猩KOKO用手語表達，人類很愚蠢，因為製造了太多二氧化碳，他覺得吹電風扇能減少冷氣使用，並透過資源回收和避免亂丟垃圾，從日常細節中落實環保行動。

水美國小表示，感謝慈濟行動環保教育車「KOKO淨零綠生活館」蒞校設展，未來學校將持續推動環境教育，讓學生從小培養環境保護及永續發展的意識，並實踐於日常生活中，也為孩子們打造更豐富的學習體驗。

商品推薦