快訊

民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅下屬「手受傷濺血」 公司回應了

外國旅客看病落跑「拖欠醫藥費」 日政府擬要求入境前參加商業保險

桃園水美國小每班落葉堆肥種菜 今年升級3天環保教育課程

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市教育局鼓勵學校推展永續的綠色校園，以楊梅水美國小為例，今年申請慈濟基金會的創新行動環保教育車「KOKO淨零綠生活館」於近期進駐水美國小，舉辦為期3天的環保教育活動。圖／桃園市教育局提供
桃園市教育局鼓勵學校推展永續的綠色校園，以楊梅水美國小為例，今年申請慈濟基金會的創新行動環保教育車「KOKO淨零綠生活館」於近期進駐水美國小，舉辦為期3天的環保教育活動。圖／桃園市教育局提供

桃園市教育局鼓勵學校推展永續的綠色校園，以楊梅水美國小為例，今年申請慈濟基金會的創新行動環保教育車「KOKO淨零綠生活館」於近期進駐水美國小，舉辦為期3天的環保教育活動。活動期間，除學校及附設幼兒園全體師生參與外，還邀請瑞原國小及楊梅市立幼兒園學生共襄盛舉，透過互動式學習，體驗如何在日常生活中實踐節能減碳、省水省電與永續發展的理念。

水美國小表示，校訂課程主要著力於環境教育，從認識校園植物到環境保護教育，再到回收資源再利用等多元課程。校內設立雨撲滿循環利用水資源，收集的雨水可以澆花及沖洗廁所，去年申請食農教育，每個班級都有一塊菜圃，並推行落葉堆肥教育，不但解決校園大量落葉也成功達到有機耕種。

「KOKO淨零綠生活館」是由40呎貨櫃改裝而成的行動環保教育中心，專為推廣「淨零排放」與「綠色生活」而設計。此次進駐水美國小，結合學校的環境教育課程，透過「碳真多」、「樂樂牛」與「水立方的故事」等8大主題關卡，讓學生在寓教於樂的過程中，深入理解碳排放與永續發展的概念。

學生温采婕表示，謝謝志工們詳細的解說，學習到很多環保的知識，以後出門一定帶環保餐具及環保袋，另外人體發電機是她最感興趣的，騎腳踏車還可以發電。學生林暄芮說，猩猩KOKO用手語表達，人類很愚蠢，因為製造了太多二氧化碳，他覺得吹電風扇能減少冷氣使用，並透過資源回收和避免亂丟垃圾，從日常細節中落實環保行動。

水美國小表示，感謝慈濟行動環保教育車「KOKO淨零綠生活館」蒞校設展，未來學校將持續推動環境教育，讓學生從小培養環境保護及永續發展的意識，並實踐於日常生活中，也為孩子們打造更豐富的學習體驗。

美國 淨零 永續

延伸閱讀

翡翠水庫24小時實境直播「藍鵲育雛」

華為、蘋果重磅手機及新品發表會 再度撞期

萬達寵物股東會／鎖定四大升級動能 今年增15-20間門市

萬達寵物股東會／鎖定四大動能 數位營收年增115%

相關新聞

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

114國中教育會考將於6月6日公布成績，6月20至26日開放選填志願，若考生在某些科目表現優異，選填志願時也許可以考慮設有資優班的高中，《聯合新聞網》整理台北市、新北市10所設立資優班的高中，7月開始報名及考試，想備考的學生們要抓緊時間。

會考成績明出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多

明天（6日）就是114國中教育會考成績出爐的日子，考生們接下來面臨的難關是志願選填，究竟怎麼樣的選擇才是對自己未來最好的呢？一名考生在會考前就已經非常煩惱，在高中或高職之間猶豫不決，便上網請益，結果得到一面倒地回答。

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

桃園水美國小每班落葉堆肥種菜 今年升級3天環保教育課程

桃園市教育局鼓勵學校推展永續的綠色校園，以楊梅水美國小為例，今年申請慈濟基金會的創新行動環保教育車「KOKO淨零綠生活館...

影／嘉義民和國中參訪台中和平國中 泰雅族與鄒族交流

嘉義縣立民和國中師生38人今天參訪台中市立和平國中，舉辦跨縣市原民重點學校交流活動，以「原力科學爆發」為主題，進行兩校融...

北港高中首屆體育班升學創佳績 8人錄取頂大3人奪下榜首

北港高中3年前成立體育班，克難成軍的女排隊更在全國賽事連連奪得佳績，首屆畢業生今年升大學表現亮眼，8人錄取國內頂尖大學體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。