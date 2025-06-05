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影／嘉義民和國中參訪台中和平國中 泰雅族與鄒族交流

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
嘉義民和國中師生38人今天參訪台中市立和平國中，舉辦跨縣市原民重點學校交流活動。圖／和平國中提供
嘉義民和國中師生38人今天參訪台中市立和平國中，舉辦跨縣市原民重點學校交流活動。圖／和平國中提供

嘉義縣立民和國中師生38人今天參訪台中市立和平國中，舉辦跨縣市原民重點學校交流活動，以「原力科學爆發」為主題，進行兩校融合科學與文化的深度體驗交流，也是泰雅族與鄒族的交流。

兩校透過部落中常見的傳統樂器，開始泰雅族與鄒族的交流，探討原住民族文化與科學知識的應用；和平國中展示泰雅族口簧琴吹奏，來訪學生們透過和平國中師生以分組合作學習的方式引導，親自體驗原住民傳統樂器的製作與演奏，從聲音的震動中理解科學與文化的連結。

民和國中師生則介紹鄒族的山羌笛、風笛、手串琉璃珠，山羌笛課程已獲113學年度原住民族教育資訊網站評選為優等教案，該網站由教育部國民及學前教育署委辦指導，獲得全國性殊榮。

參加活動的民和國中今年總統教育獎得主莊凱丞表示，這次活動，讓原住民族之間的文化交流很有意思，他們學校以鄒族為主，這次到和平國中接觸到泰雅族的文化，知道原來不同族群都有各自的生活技術和信仰故事，彼此可以理解和欣賞對方。

和平國中學生謝志玲說，這次交流活動中，她最喜歡的是口簧琴和山羌笛的課程，不只是學習樂器怎麼製作，更進一步了解聲音的產生原理和音波震動的方式，讓她知道原住民族很早以前就懂得如何與自然共存。

民和國中校長官志隆表示，該校自民國109年設立嘉義縣原住民族教育資源中心，積極透過跨領域共備與在地文化探究，讓學生從自身族群的文化中發現科學精神，發展出具原民特色的探究實作課程。

和平國中校長葉天喜表示，這樣的交流不僅促進學校間的合作互動，更是原住民族教育向下扎根、向上開展的具體實踐。

主辦課程交流活動的民和國中教務主任蔡明哲表示，讓學生們動手操作，理解原住民族在生活中蘊含的環境智慧與工藝科學。

嘉義民和國中師生38人今天參訪台中市立和平國中，舉辦跨縣市原民重點學校交流活動。圖／和平國中提供
嘉義民和國中師生38人今天參訪台中市立和平國中，舉辦跨縣市原民重點學校交流活動。圖／和平國中提供
嘉義民和國中師生38人今天參訪台中市立和平國中，舉辦跨縣市原民重點學校交流活動。圖／和平國中提供
嘉義民和國中師生38人今天參訪台中市立和平國中，舉辦跨縣市原民重點學校交流活動。圖／和平國中提供

科學 泰雅族 原住民族

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