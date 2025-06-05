北港高中首屆體育班升學創佳績 8人錄取頂大3人奪下榜首

北港高中3年前成立體育班，克難成軍的女排隊更在全國賽事連連奪得佳績，首屆畢業生今年升大學表現亮眼，8人錄取國內頂尖大學體育相關科系，其中3人甄選分別獲台灣體育大學、台北市立大學、台灣師範大學的榜首，旗開得勝，成績亮眼。

雲林縣國中、小學運動成績優秀學生外流嚴重，為讓熱愛運動及績優選手能就近升學，延續訓練，北港高中3年前爭取成立體育班，分設女子排球、田徑及籃球等3項運動專長，回顧3年前為爭取雲林「金牌女排隊」能留鄉訓練，北港高中校長汪耀淇有感而發。

他說，長期來北港鎮北辰國小女排球隊在全國賽橫掃千軍，年年稱霸奪冠，早年小學畢業就被外縣市延攬，北港建國中因而成立排球隊，在老師家長奔走下，多數選手都留鄉升國中，但到高中又斷層，為讓雲林金牌選手能獲得3級銜接培訓，多方奔走克難成軍，也爭取成立體育班，讓更多熱愛運動的學生可留鄉升學。

果然體育班短短兩、三年，不論縣賽或全國大賽，表現亮眼，拿下今年雲林春季縣長盃籃球賽第3名，雲林中小學聯合運動會奪得5面銀牌、4面銅牌，和家盃全國排球賽冠軍，全國玉山莒光盃中等學校排球賽亞軍，2024年高中甲級排球聯賽全國第6名。

江耀淇表示，體育班首屆畢業生，以排球隊員多數來自外縣市，除了練球，平時課業要求嚴格，允文允武，今年升大學成績表現優異，有9人參參體育大學獨立招生甄試，其中8人錄取頂尖體育相關科系，幾乎整支女排隊全部錄取頂大，揮出漂亮全壘打。

8人錄取成績，黃宥瑀台體大球類運動系榜首、蔡旻軒台北大學球類運動系榜首、陳妮君台師大運墧競技學系榜首、陳思妤屏東大學體育系、吳怡錚中正大學運動競技系、龔奕佳台師大運動競技系、劉映彤台師大運動競技系、詹琬琪中山大學海洋環境工程系。

除了8人錄取頂大，另外獲選為國內排球U18國手的范張予馨，曾代表出國比賽，她也獲取得頂大甄審資格，雖未放榜但錄頂頂大機率很高，也為學校紅榜再添一筆。

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