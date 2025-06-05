屏東市長周佳琪送小一新生入學禮 小朋友：上學可以用
6月畢業象徵學子邁入下個階段，屏東市公所迎接小一新生入學，今年度特別送上「小一新生入學禮包」，送給屏東市今年全部小一新生共1423名學童，今在美金幼兒園舉行贈送儀式，小朋友拿到超開心，直呼「上學可以用！」
屏東市公所贈送給小一新生入學禮包內容物豐富，包括實用提袋、304不鏽鋼便當盒、316環保筷、鉛筆袋、三角鉛筆、直尺、橡皮擦及12色蠟筆。
周佳琪說，考量孩子學習所需，強調環保與安全與健康概念，希望孩子們使用時能養成良好生活習慣，同時也能感受市公所細心與貼心。這些用品不僅是學習工具，代表市公所對孩子們未來成長的祝福與期許。
周佳琪表示，屏東市今年有1423名小一新生，她以一名母親角度思考，理解孩子在新環境中需求，策劃入學禮包，透過精心挑選物品，讓孩子在進入小學第一天感受到滿滿的溫暖與安心，也要感謝代表會同意預算，編列80萬元經費。
今天在屏東市美金才藝幼兒園舉行贈送儀式，送給今年大班畢業生，小朋友拿到大禮包超開心，興奮打開來看裡面有什麼，有小朋友喜歡筆袋、也有小朋友開心說，上學可以用到！
屏東市公所指出，屏東市「小一新生入學禮包」從6月6日起至6月11日，由各幼兒園到屏東市公所領取，市公所也歡迎家長及學校相關單位前來了解更多詳細資訊，一同為學童的學習旅程助力，讓孩子們在屏東市的支持下快樂學習、安心成長。更多詳情可洽屏東市公所。
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