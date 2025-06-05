會考成績明出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
明天（6日）就是114國中教育會考成績出爐的日子，考生們接下來面臨的難關是志願選填，究竟怎麼樣的選擇才是對自己未來最好的呢？一名考生在會考前就已經非常煩惱，在高中或高職之間猶豫不決，便上網請益，結果得到一面倒地回答。
一名國三生會考前在Dcard發文表示，自己的成績看起來只能上私立，這讓她非常猶豫要選高中還高職。原PO說明高職的話自己想學室內設計相關，但是又怕學了才發現不適合，之後很難轉換科系，「而且高職選好科系，後續想要考相同科系又要好的大學，名額不多不就更難更競爭嗎？選擇好像變少很多」。
如果選擇讀高中，好處就是比較有時間打基礎和思考未來，但原PO也怕最後學科還是沒進步，「會不會最後也只考上爛的大學……」。
對於原PO的煩惱，網友們幾乎一片倒勸她選高中，「高中，就算私立爛大學也贏一堆科大」、「我會建議你選高中，因為你沒有確定方向的話，高中比較能保留更多可能性。如果你怕考不上好大學是擔心自制力&讀書問題，其實可以考慮住宿型的私校」、「我覺得讀高中好，我以前讀高職，現在很後悔，進度跟不上」、「我高職出來的、也是讀室內設計，推薦你走普高」、「我以前選高職是因為家裡給的意見，結果我後來超後悔，因為發現我其實比較想考大學，但高職學科教得比較少，我後來還去補很多習追進度」。
也有高職過來人給建議，「我是高職畢業但還是考上公立大學的人，真的會比較累，但不是不可能。可是你要目標明確，知道自己就是要走那條路」、「當初考高職上了不喜歡的科系讀一年後轉學其他科系高職，但高職考科大要分類組，如果到時候想換跑道的話專業科目需要自己讀」。
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