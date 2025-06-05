快訊

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

台灣最新50大富豪出爐！富邦蔡家兄弟重返榜首 林百里退居第2

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園壽山高中傳老師霸凌？學生掀論戰聲援「師恩難忘」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市壽山高中數理專長班學生控訴數學老師疑似霸凌，消息曝光後有同班同學、畢業學長姐紛紛聲援老師，希望外界多加求證。記者周嘉茹／翻攝
桃園市壽山高中數理專長班學生控訴數學老師疑似霸凌，消息曝光後有同班同學、畢業學長姐紛紛聲援老師，希望外界多加求證。記者周嘉茹／翻攝

桃園市壽山高中數理專長班學生控訴數學老師疑似霸凌事件，學生在網路指學校上午8時10分才算遲到，但老師8時點名沒到就扣分，還會當眾羞辱學生，全班已有20多人想轉班；然而爆料曝光後有學生持有不同意見，認為爆料學生在班級中就時常吵鬧，且平時也會以言論霸凌班上同學，希望外界多加求證。

壽山高中數理專長班學生昨在網路控訴，該名數學老師不僅排名沒到就扣分，還會用打掃、講話上課、學習態度等理由扣數學成績，還會羞辱學生，曾有學生被他罵「你成績倒數，就是個廢物」、「你就是沒救了」等語，甚至還說「你們讀社會組還來上數Ａ，我就亂教，受得了就繼續上」。

學生表示，班上有學生向學校、教育局投訴，結果不了了之，現在老師又出了一份「班上秩序表單」，要大家針對誰上課表現不好投票，投票結果將成懲處依據，但也沒說怎麼統計，就是黑箱作業要懲罰發聲的人。

然而爆料曝光後在網路掀起論戰，有學生自稱是同班同學反擊，指出班上有一群男生時常吵鬧，不管是上課中、午休時間，該安靜的時候都沒有安靜，事件原PO所說的「活潑」他不否認，「但是否太過於活潑了？而且談論到霸凌，你們根本也沒少言論霸凌班上的同學，為什麼不把你們那些事也一併說出來？」

該學生再說，他認為老師的「班上秩序表單」處理方式的確不太妥當，進而勾起民憤，「但你們想想，老師口頭提醒你們多少次了，雖然我也認為這個表單是有點老師帶頭霸凌學生的節奏，但你們有沒有想過老師為什麼會做到如此極端的動作？」認為老師會處置某些同學是有原因的，希望外界多加求證。

相關貼文曝光後，也掀起許多壽山高中畢業學長姐在底下留言，聲援老師「其實看到這篇滿驚訝的，我是前幾屆畢業的學生，雖然沒有給他當班導過，但我印象中他真的是少數很認真上課，有求必應的老師」。

也有人說「我是第一屆畢業學生，當時也是老師當班導，雖然非當事人對於事情來龍去脈不了解，但時至今日仍記得老師當時教學跟帶班的用心，親手製作每本數學講義、甚至指考前寄送勉勵卡片跟文昌宮的平安符給班上大家，師恩難忘，請查證確實，莫以言論壓力影響一位用心教學好老師聲譽」。

事發後壽山高中昨上午已完成校安通報程序，並著手調查相關事證，釐清事實真相，同時強調學校秉持尊重、關懷與負責任的態度面對學生意見與建議，未來也將加強師生溝通與校內申訴機制，鼓勵學生透過正當管道表達訴求。

教育局昨表示，該校學務主任已到班級說明學校處理情況，教育局也責成學校毋枉毋縱，確實查處及檢討，未來會持續督導、追蹤本案進度與師生之間溝通情況。

霸凌 網路 教育局

延伸閱讀

新北4人繁星錄取醫學、牙醫系 皆私中直升高中部

幼兒園長之子性侵學童！綠委列5缺失 北市教育局：虛心檢討

宜蘭特色米食製麵移師桃園 桃地方創生品牌增曝光

漢來海港限時5人同行1人免費 「島語」將開進桃園

相關新聞

桃園壽山高中傳老師霸凌？學生掀論戰聲援「師恩難忘」

桃園市壽山高中數理專長班學生控訴數學老師疑似霸凌事件，學生在網路指學校上午8時10分才算遲到，但老師8時點名沒到就扣分，...

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

114國中教育會考將於6月6日公布成績，6月20至26日開放選填志願，若考生在某些科目表現優異，選填志願時也許可以考慮設有資優班的高中，《聯合新聞網》整理台北市、新北市10所設立資優班的高中，7月開始報名及考試，想備考的學生們要抓緊時間。

會考成績明出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多

明天（6日）就是114國中教育會考成績出爐的日子，考生們接下來面臨的難關是志願選填，究竟怎麼樣的選擇才是對自己未來最好的呢？一名考生在會考前就已經非常煩惱，在高中或高職之間猶豫不決，便上網請益，結果得到一面倒地回答。

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

補習班授課易懂有趣「為何學校老師不比照？」 在職教師現身解惑：目的不同

為了應對競爭的學習環境，不少學生一放學就去補習班報到，希望藉由補習提高成績。有網友提出疑惑，認為補習班老師教法好懂又有趣，為什麼學校老師不學補習班老師的教法？然而多數網友並不認同，直言補習班和學校教學目的不同，不可這樣比較。

「看不到我兒畢業？」豐原南陽國小畢典...家長觀禮要抽籤 校長：空間有限加開直播

少子化有些小學校畢業生人數少，但學生人數多的大學校也困擾，豐原區南陽國小今年有506位畢業生，今年首度採抽籤入場，每班畢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。