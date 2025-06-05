桃園壽山高中傳老師霸凌？學生掀論戰聲援「師恩難忘」

桃園市壽山高中數理專長班學生控訴數學老師疑似霸凌事件，學生在網路指學校上午8時10分才算遲到，但老師8時點名沒到就扣分，還會當眾羞辱學生，全班已有20多人想轉班；然而爆料曝光後有學生持有不同意見，認為爆料學生在班級中就時常吵鬧，且平時也會以言論霸凌班上同學，希望外界多加求證。

壽山高中數理專長班學生昨在網路控訴，該名數學老師不僅排名沒到就扣分，還會用打掃、講話上課、學習態度等理由扣數學成績，還會羞辱學生，曾有學生被他罵「你成績倒數，就是個廢物」、「你就是沒救了」等語，甚至還說「你們讀社會組還來上數Ａ，我就亂教，受得了就繼續上」。

學生表示，班上有學生向學校、教育局投訴，結果不了了之，現在老師又出了一份「班上秩序表單」，要大家針對誰上課表現不好投票，投票結果將成懲處依據，但也沒說怎麼統計，就是黑箱作業要懲罰發聲的人。

然而爆料曝光後在網路掀起論戰，有學生自稱是同班同學反擊，指出班上有一群男生時常吵鬧，不管是上課中、午休時間，該安靜的時候都沒有安靜，事件原PO所說的「活潑」他不否認，「但是否太過於活潑了？而且談論到霸凌，你們根本也沒少言論霸凌班上的同學，為什麼不把你們那些事也一併說出來？」

該學生再說，他認為老師的「班上秩序表單」處理方式的確不太妥當，進而勾起民憤，「但你們想想，老師口頭提醒你們多少次了，雖然我也認為這個表單是有點老師帶頭霸凌學生的節奏，但你們有沒有想過老師為什麼會做到如此極端的動作？」認為老師會處置某些同學是有原因的，希望外界多加求證。

相關貼文曝光後，也掀起許多壽山高中畢業學長姐在底下留言，聲援老師「其實看到這篇滿驚訝的，我是前幾屆畢業的學生，雖然沒有給他當班導過，但我印象中他真的是少數很認真上課，有求必應的老師」。

也有人說「我是第一屆畢業學生，當時也是老師當班導，雖然非當事人對於事情來龍去脈不了解，但時至今日仍記得老師當時教學跟帶班的用心，親手製作每本數學講義、甚至指考前寄送勉勵卡片跟文昌宮的平安符給班上大家，師恩難忘，請查證確實，莫以言論壓力影響一位用心教學好老師聲譽」。

事發後壽山高中昨上午已完成校安通報程序，並著手調查相關事證，釐清事實真相，同時強調學校秉持尊重、關懷與負責任的態度面對學生意見與建議，未來也將加強師生溝通與校內申訴機制，鼓勵學生透過正當管道表達訴求。

教育局昨表示，該校學務主任已到班級說明學校處理情況，教育局也責成學校毋枉毋縱，確實查處及檢討，未來會持續督導、追蹤本案進度與師生之間溝通情況。

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