「看不到我兒畢業？」豐原南陽國小畢典...家長觀禮要抽籤 校長：空間有限加開直播

少子化有些小學校畢業生人數少，但學生人數多的大學校也困擾，豐原區南陽國小今年有506位畢業生，今年首度採抽籤入場，每班畢業班抽出10位家長可進場，已有家長沒抽中抱怨無法親自看子女畢業很遺憾；校方表示，因禮堂空間較小，今年採家長抽籤入場方式，沒抽中籤可到階梯教室看直播。

豐原南陽國小本月12日畢業典禮，六年級共18班、每班約26人，畢業生多，加上教師、學生、觀禮家長和來賓可能近千人將參加畢業典禮。

校方今年採抽籤方式，每班抽出10位家長進場觀禮，目前已抽完籤，沒抽中簽的家長只能在階梯教室觀看轉播，家長抱怨說，子女第一場小學畢業典禮很重要，父母為何不能參加。

南陽國小校長尤長亮表示，該校腹地受限，禮堂空間較小，今年畢業生506人，含教師和來賓可能近千人，今年才改採家長抽籤入場方式；去年畢業典禮當天，他看到許多家長早上6點就到學校排隊，還有阿公阿嬤冒雨排隊，於心不忍。

尤長亮表示，沒抽中入場的家長可到階梯教室看直播，想和子女拍照或獻花，畢業典禮後有半小時可見到畢業生。

豐原區豐東國中也是大學校，校長李建智表示，該校今年有570多位畢業生，校內禮堂空間不足，今年一樣借用陽明市政大樓5樓禮堂辦畢業典禮，學校先調查畢業生家長想參加典禮的意願，如果人數太多一樣抽籤，每班抽10人。

李建智說，陽明大樓禮堂座位也有限，如果畢業生家長到場人數太多，沒有座位，家長願意站著觀禮，學校也開放家長入場，學校另在網路開直播， 供無法到場的家長觀看。

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