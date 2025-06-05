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補習班授課易懂有趣「為何學校老師不比照？」 在職教師現身解惑：目的不同

聯合新聞網／ 綜合報導
補習班示意圖。圖／AI生成
補習班示意圖。圖／AI生成

為了應對競爭的學習環境，不少學生一放學就去補習班報到，希望藉由補習提高成績。有網友提出疑惑，認為補習班老師教法好懂又有趣，為什麼學校老師不學補習班老師的教法？然而多數網友並不認同，直言補習班和學校教學目的不同，不可這樣比較。

一名網友在Dcard發文表示，補習班老師授課時總是直切重點，還會在課堂中穿插笑話，讓學生上課不無聊又可以一聽就懂，「反觀學校老師，常常講得太廣太細，有時候甚至聽完一節課還是不知道重點是什麼」。原PO認為學校老師可以參考補習班老師作法，把真正會考的內容整理出來、教學風格活潑一點，這樣學生上課的效率和興趣都會大大提升。

此則貼文引發網友熱議，不少人指出補習班和學校的教學目的不同，無法比較，「補習班教你怎麼考高分，學校則希望你學會『怎麼成為完整的人』」、「學校的方法是讓你逐步理解一個東西，補習班是直接讓你知道答案，其實是不太一樣的」、「補習班不是教育機構，是盈利團體，所以他們當然希望用最少的時間成本去撈最多的錢。學校是義務教育，而且有一定程度上的社會責任」、「1. 讀書不是為了考試，2. 因為有學校老師幫你廣泛的講了一圈，所以當補習班老師只給你重複重點的時候，你才聽得懂」。

也有學校教師現身留言區，直言「學習」不能只是學會考試，考試只是一種評量篩選機制，學校教育更多的是生活上的學習，「補習班老師不見得有教育專業，他們的教學內容很多是來自自己的考試經驗、讀書方法，然後補習班是以『盈利為目的』，希望積極留住學生客戶。然而學校教育是要培養學生成為完整的人，教育專業除了學習策略以外，還有教育心理、學生的認知心理、教育測驗與評量的設計、教育社會學、教育哲學、特殊教育等等都是專業教師要考量的」。

補習 教師

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