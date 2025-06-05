關埔國小每班35人 老師負荷超載 竹市府：今年小一先降為32人

少子化對國小教育現場衝擊大，新竹市議員蔡惠婷昨在議會質詢指出，114學年度起，竹市國小的小一新生降為每班28人，但關埔國小卻是從創校起以來每班皆為35人，關埔教師負荷超載，「不同工卻同酬」，籲教育單位重視。

教育處長林立生回應，關埔國小是總量管制學校，今年小一新生已先降為1班32人，會再考量在地需求與空間量能等因素，朝1班28人的目標努力。

蔡惠婷說，竹市曾領先全台，於101學年度起將國小班級人數改為每班28人，朝小班精緻化教學邁進，沒想到110學年度卻增為每班29人，很明顯當時是為了節省經費、變相削減教師員額；一直到今年教育處才宣布將於114學年度全面降回28人，但只有國小一年級新生才實施。

蔡惠婷也替關埔國小老師叫屈，因為創校以來，該校每班高達35人，當時是基於龍山國小校舍未完工，如今龍山新校舍完工，已解除總量管制，關埔國小應盡快降為28人，讓教師減壓。

新竹市教師會也建議教育處今年暑假趁二年級升三年級、四年級升五年級重新編班時，一起降為28人，明年度再替二、四、六年級降為28人，逐步提升教學品質。

教育處回應，為因應少子化，市府聚焦促進精緻教育、活化校園空間，及減輕教師負擔，114學年度起，國小一年級新生編班降為1班28人，但部分總量管制及有特殊需求的學校除外，也會依不同學校的實際情況，通過經費補助及完善教育舉措，提升教學質量。

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