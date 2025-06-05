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廣角鏡／缺人行道 學童走在車縫中
北市螢橋國小緊鄰雙北聯外橋梁，附近三岔路口有一側缺人行道、斑馬線等設施，民眾拍下學童通學穿梭在兩輛大車間的危險畫面向議員陳情。校方已與交通局安排會勘，盼透過通學時段開放行人專用時相，守護學童安全。
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