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光仁小學畢業音樂會 展現六年的學習成長

聯合報／ 教育事業部
台北市光仁小學日前舉辦年度畢業音樂會，今年以「光音如梭，永不澆熄」為主題，由音樂班學生組成的管弦樂團率先登場，為活動揭開序幕。圖／光仁小學提供
台北市光仁小學日前舉辦年度畢業音樂會，今年以「光音如梭，永不澆熄」為主題，由音樂班學生組成的管弦樂團率先登場，為活動揭開序幕。圖／光仁小學提供

台北市光仁小學日前舉辦年度畢業音樂會，以「光音如梭，永不澆熄」為主題，畢業生的演奏無論是小提琴等弦樂、小號等管樂，還是鋼琴與打擊樂器，都展現他們在音樂上的成長，獲得現場家長與來賓的肯定與熱烈掌聲。

音樂會由音樂班學生組成的管弦樂團率先登場，演奏〈木星〉與〈Final Countdown〉為活動揭開序幕。隨後31位畢業生輪番登台，有獨奏、合奏，部分曲目更融合舞蹈演出。壓軸的是全體畢業生合唱〈我們一起〉。這首歌是榮獲全國音樂比賽作曲第三名的畢業生黃紳輔作曲，歌詞則由六年級音樂班學生共同創作，詞中紀錄了大家六年來團練、上課的點滴回憶，旋律則交織著對未來的期待與惜別的感傷。

光仁小學創校第4年設立音樂班，以扎根藝術素養為核心，培養學生的音樂能力與舞台自信。62年來屢獲全國音樂比賽特優第一名，並多次受邀至國外交流演出，曾於澳洲舉辦慈善音樂會，所有收益捐助當地癌症基金會。

校方表示，今年的畢業生將與學弟妹聯手，7月5日至14日前往澳洲，參加知名的「澳洲國際音樂節」（Australian International Music Festival）。屆時將於雪梨歌劇院、雪梨音樂學院Verbrugghen Hall、察茲伍德藝文中心（Chatswood Concourse）、海事博物館（Maritime Museum）及達令港戶外舞台進行演出，並與世界各地學生樂團進行交流。學生們也將參加國際聯合排練、戶外音樂會與大師班課程，接受音樂節講師（如 Andrew McWade）的專業指導，親身體驗國際級的音樂教育與舞台魅力。

台北市光仁小學日前舉辦年度畢業音樂會，全體畢業生合唱畢業歌〈我們一起〉。圖／光仁小學提供
台北市光仁小學日前舉辦年度畢業音樂會，全體畢業生合唱畢業歌〈我們一起〉。圖／光仁小學提供

音樂會 舞台 澳洲

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