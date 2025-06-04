暖暖國小要設避車彎 9月開學前改善通學環境
基隆市暖暖區暖暖國小校門口前暖暖街路幅狹小，上下學尖峰時段車流擁擠、人車爭道，不僅影響交通通行，更影響學生通學安全。立委林沛祥今天會同相關單位會勘，將設避車彎，9月開學前改善通學環境。
暖暖國小校長彭雪峯及家長會長陳家福表示，校門外暖暖街路幅狹小，尤其上下學尖峰時段車流擁擠、人車爭道，不僅影響交通通行，更影響學生通學安全。
林沛祥表示，校園周邊交通安全與動線順暢，是每位家長最關心的事，這次避車彎能夠順利增設，是各單位的全力支持與配合。經會勘後，避車彎將設置於校門側門的大王椰子樹前，並配合調整人行道路幅縮減，以利於車輛通行，由基隆市政府工務處完成後續施工，預計9月1日前完工。
原先在人行道上的電線桿，因評估過無法地下化，台電公司承諾配合遷移電線桿。關於影響到管線的問題，中華電信、中嘉寬頻則表示會共同協調將穿過校門口的管線拉高。
校門口面對馬路右側人行道的路樹，為了安全，日後需要定期修剪，校方表示願意來配合處理，教育處則負責協助。另關於交通號誌現況影響學生過馬路時看來車的視線死角，將一併研議如何內移。
另林沛祥下午也到暖暖區圓滿社區會勘，針對住戶長期受到噪音干擾問題，會同交通部公路局北區養護工程分局等單位會勘，基隆工務段承諾將台62甲線南向0k900及台62線西向9k800路段的舊有隔音牆進行更新，且延伸至圓滿社區後方及修復伸縮縫，隔音牆的高度也從2公尺提高至3公尺，以強化隔音效果，預計10月完工。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言