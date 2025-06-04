暖暖國小要設避車彎 9月開學前改善通學環境

基隆市暖暖區暖暖國小校門口前暖暖街路幅狹小，上下學尖峰時段車流擁擠、人車爭道，不僅影響交通通行，更影響學生通學安全。立委林沛祥今天會同相關單位會勘，將設避車彎，9月開學前改善通學環境。

暖暖國小校長彭雪峯及家長會長陳家福表示，校門外暖暖街路幅狹小，尤其上下學尖峰時段車流擁擠、人車爭道，不僅影響交通通行，更影響學生通學安全。

林沛祥表示，校園周邊交通安全與動線順暢，是每位家長最關心的事，這次避車彎能夠順利增設，是各單位的全力支持與配合。經會勘後，避車彎將設置於校門側門的大王椰子樹前，並配合調整人行道路幅縮減，以利於車輛通行，由基隆市政府工務處完成後續施工，預計9月1日前完工。

原先在人行道上的電線桿，因評估過無法地下化，台電公司承諾配合遷移電線桿。關於影響到管線的問題，中華電信、中嘉寬頻則表示會共同協調將穿過校門口的管線拉高。

校門口面對馬路右側人行道的路樹，為了安全，日後需要定期修剪，校方表示願意來配合處理，教育處則負責協助。另關於交通號誌現況影響學生過馬路時看來車的視線死角，將一併研議如何內移。

另林沛祥下午也到暖暖區圓滿社區會勘，針對住戶長期受到噪音干擾問題，會同交通部公路局北區養護工程分局等單位會勘，基隆工務段承諾將台62甲線南向0k900及台62線西向9k800路段的舊有隔音牆進行更新，且延伸至圓滿社區後方及修復伸縮縫，隔音牆的高度也從2公尺提高至3公尺，以強化隔音效果，預計10月完工。 立委林沛祥今天會同相關單位會勘暖暖國小，將設避車彎，9月開學前改善通學環境。圖／林沛祥提供 林沛祥下午也到暖暖區圓滿社區會勘，針對住戶長期受到噪音干擾問題，會同交通部公路局北區養護工程分局等單位會勘。圖／林沛祥提供 林沛祥下午也到暖暖區圓滿社區會勘，針對住戶長期受到噪音干擾問題，會同交通部公路局北區養護工程分局等單位會勘。圖／林沛祥提供

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