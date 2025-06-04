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基隆單親媽自摔亡！學校陪幼女醫院悲認母 市府全力協助

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆單親媽自摔亡，學校陪幼女醫院悲認母，市府全力協助。記者游明煌／翻攝
基隆單親媽自摔亡，學校陪幼女醫院悲認母，市府全力協助。記者游明煌／翻攝

基隆李姓單親媽媽2日上午送9歲女兒到學校後，騎車前往汐止上班途中，在七堵區實踐路253巷、華新一路口打滑自摔，送醫不治。基隆市教育處表示，當天學校與家屬協調後，安排心輔團隊陪同學生前往醫院，才告知母死訊，女童悲傷不已，過程中學校全程提供心理支持與陪伴。

謝國樑今天表示，教育處事發當日啟動應變機制，並於2日派員前往學校與校方討論後續處置。校方已完成校安通報，除轉介社工介入評估，同時協助學校運用教育儲蓄戶資源申請急難救助金，辦理課後照顧與營養午餐補助，盼減輕家庭經濟壓力。針對學生心理層面，也已安排心輔團隊持續介入，提供長期輔導，確保孩子身心穩定。

教育處長徐嬿立表示，女童當天還未得知母親離世訊息，家人怕她承受不住沒有告知，她的阿嬤獨自忍悲前往認屍。經學校與家屬協調後，2日下午安排心輔團隊陪同學生前往醫院，與家人會合，由家屬正式告知，過程中全程提供心理支持與陪伴。

社會處長楊玉欣指出，目前已掌握學生家庭經濟狀況，現由領有社福補助之祖母照顧，阿姨從事零工協助生活。社工目前已進場評估脆弱家庭，未來也將召開家庭會議以尋求監護權改定之協調，以利維持孩童最佳利益。

兒少處長林麗蟬說，待社工釐清需求後轉介，會持續關注孩童後續生活補助需求，孩童如有課後照顧需求，社區小衛星據點也將全力協助。

謝國樑指示，本案由學校教育儲蓄戶指定用途協助兒童與家庭經濟，喪葬費用請殯葬管理所依規減免相關規費與火化費。

副市長邱佩琳表示，除市府跨局處合作外，積極尋求社會各界的協助，目前已有多個基金會與扶輪社表達意願，透過公私協力讓孩子能有更全面的資源，也讓基隆充滿更多溫暖。

社工 基隆 團隊

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