融合教育具體實踐 和美實校畢業典禮橫跨幼兒到高中

國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班，共有187位畢業生完成學業，學生們以音樂、舞蹈與感恩短片表達對學校、師長與家長的謝意。

校長許弘憲在畢業典禮中勉勵同學：「人生如旅程，每一段經歷都是養分。無論未來遇到什麼挑戰，都要相信自己有能力克服、前行。」他並感謝師長們在融合教育上的全心投入，讓每位孩子都能在關愛與尊重中成長。

家長會長蔡奇宏致詞時表示，感謝學校提供一個充滿包容與支持的學習環境，讓孩子們不論性格或能力差異，都能自在學習、自信成長。這正是融合教育的核心價值，也是我們家長最深的感動。

典禮除了頒發畢業證書，學生們也以音樂、舞蹈與感恩短片表達對學校、師長與家長的謝意外，並透過仁愛文教金金會的支持，下午安排了校內的校園演唱會及社團成果展演，讓在校生及畢業生一起同歡祝賀畢業快樂。

國立和美實驗學校表示，和美實校長年致力於推動融合教育，提供適性、多元的學習機會，讓每位學生都能「被看見、被理解、被成就」，這也將成為學校融合教育成果最美的見證。 國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供 國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供 國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供 國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供

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