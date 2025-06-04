星際光劍、天使光環 金城國中畢典創意滿滿儀式感十足

金城國中今天舉行畢業典禮，以「城為一道光」為主題，主題發想來自於印度詩人泰戈爾的生命影響生命，「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗…」，象徵學生們在黑暗中彼此照亮、堅定前行的精神，活動中有設計不少精彩橋段與表演，讓每位畢業生都留下難忘的回憶。

包括副縣長李文良、縣議員洪成發、教育處長孫麗琪、金城鎮長李誠智、代表會主席郭永隆、金馬服務中心執行長吳增允、家長會長陳學宏、榮譽會長李光杏、校友會長周浯斌等各方貴賓也特別到場頒獎，共同見證城中孩子的蛻變時刻，並為畢業生獻上祝福。

李文良在致詞時表示，畢業象徵著人生階段的轉換，感謝城中提供優質的學習環境，希望每一位孩子能在這個階段懷有感恩的心；他也提及，近期台大的韓籍國際生的致詞，讓人相當感動，她在演講的內容將自己從小到大的境遇做了梳理，並提出「昨日是歷史，明日是機會，今日是禮物」的金句，相當感動人心，也以此與畢業生們分享。

校長謝志偉在致詞時表示，今年畢業主題「城為一道光」，這道光，可能是在挫折時，一位老師溫柔而堅定的眼神、同學一句「我在」的陪伴；是在跌倒時，對自己說：「我還能再試一次」的勇氣。過去3年，看到畢業同學們在賽場全力以赴、在音樂演出中閃閃發光、在教室裡為學習堅持到底的眼神，是畢業生們的青春，點亮了學校的光，也為學校帶來了希望與活力。期許畢業生們能將敦品勵學的校訓精神，融入日常，誠信善良、持續學習，在AI時代中也能自我發光。

倒數活動中，學生持光劍登場，搭配管樂團演出，氣勢磅礡、充滿儀式感；畢聯會更訂製發光別針，印有學生姓名，象徵每位畢業生都是獨一無二的光芒。

典禮高潮之一是謝師儀式，各班導師為學生戴上象徵勇氣與希望的「天使光環」，祝福學生邁入新人生階段；家長們也展現創意，製作加油布條與祝福禮物，現場氣氛熱烈感人。

典禮後的惜別舞會由學生自製節目熱力登場，無論是中英文歌曲合唱，或韓流舞蹈串燒，都引發觀眾熱烈回應；最後播放由學生剪輯的高畫質回顧影片，生動詮釋三年青春點滴，獲得全場如雷掌聲，也為畢業典禮劃下感動句點。 金城國中今天在學校的體育館舉行畢業典禮，學生開心合影。圖／金城國中提供 金城國中今天舉行畢業典禮，金城國中校長謝志偉（左）與家長會長陳學宏，在熱烈的掌聲中，步入會場。圖／金城國中提供 金城國中今天舉行畢業典禮，典禮後的惜別舞會由學生自製節目熱力登場，無論是中英文歌曲合唱，或韓流舞蹈串燒，都引發觀眾熱烈回應。圖／金城國中提供 金城國中今天舉行畢業典禮，典禮後的惜別舞會由學生自製節目熱力登場，無論是中英文歌曲合唱，或韓流舞蹈串燒，都引發觀眾熱烈回應。圖／金城國中提供 金城國中今天舉行畢業典禮，副縣長李文良（右一）表揚獲獎學生並與學生及家長合影。圖／金城國中提供 金城國中今天舉行畢業典禮，活動由學生設計了匯聚光束的打卡牆，讓每一個人都呈成為光下閃亮的主角。圖／金城國中提供

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