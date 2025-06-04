快訊

陸委會收鋁質炸彈恐嚇信 要求六四晚會立刻停止

F4合體開唱？周渝民：單純想賺錢不要找我

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

聽新聞
0:00 / 0:00

星際光劍、天使光環 金城國中畢典創意滿滿儀式感十足

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
導師在典禮中，為即將離校的學生戴上象徵勇氣與希望的「天使光環」，也象徵著成長的轉變。圖／金城國中提供
導師在典禮中，為即將離校的學生戴上象徵勇氣與希望的「天使光環」，也象徵著成長的轉變。圖／金城國中提供

金城國中今天舉行畢業典禮，以「城為一道光」為主題，主題發想來自於印度詩人泰戈爾的生命影響生命，「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗…」，象徵學生們在黑暗中彼此照亮、堅定前行的精神，活動中有設計不少精彩橋段與表演，讓每位畢業生都留下難忘的回憶。

包括副縣長李文良、縣議員洪成發、教育處長孫麗琪、金城鎮長李誠智、代表會主席郭永隆、金馬服務中心執行長吳增允、家長會長陳學宏、榮譽會長李光杏、校友會長周浯斌等各方貴賓也特別到場頒獎，共同見證城中孩子的蛻變時刻，並為畢業生獻上祝福。

李文良在致詞時表示，畢業象徵著人生階段的轉換，感謝城中提供優質的學習環境，希望每一位孩子能在這個階段懷有感恩的心；他也提及，近期台大的韓籍國際生的致詞，讓人相當感動，她在演講的內容將自己從小到大的境遇做了梳理，並提出「昨日是歷史，明日是機會，今日是禮物」的金句，相當感動人心，也以此與畢業生們分享。

校長謝志偉在致詞時表示，今年畢業主題「城為一道光」，這道光，可能是在挫折時，一位老師溫柔而堅定的眼神、同學一句「我在」的陪伴；是在跌倒時，對自己說：「我還能再試一次」的勇氣。過去3年，看到畢業同學們在賽場全力以赴、在音樂演出中閃閃發光、在教室裡為學習堅持到底的眼神，是畢業生們的青春，點亮了學校的光，也為學校帶來了希望與活力。期許畢業生們能將敦品勵學的校訓精神，融入日常，誠信善良、持續學習，在AI時代中也能自我發光。

倒數活動中，學生持光劍登場，搭配管樂團演出，氣勢磅礡、充滿儀式感；畢聯會更訂製發光別針，印有學生姓名，象徵每位畢業生都是獨一無二的光芒。

典禮高潮之一是謝師儀式，各班導師為學生戴上象徵勇氣與希望的「天使光環」，祝福學生邁入新人生階段；家長們也展現創意，製作加油布條與祝福禮物，現場氣氛熱烈感人。

典禮後的惜別舞會由學生自製節目熱力登場，無論是中英文歌曲合唱，或韓流舞蹈串燒，都引發觀眾熱烈回應；最後播放由學生剪輯的高畫質回顧影片，生動詮釋三年青春點滴，獲得全場如雷掌聲，也為畢業典禮劃下感動句點。

金城國中今天在學校的體育館舉行畢業典禮，學生開心合影。圖／金城國中提供
金城國中今天在學校的體育館舉行畢業典禮，學生開心合影。圖／金城國中提供
金城國中今天舉行畢業典禮，金城國中校長謝志偉（左）與家長會長陳學宏，在熱烈的掌聲中，步入會場。圖／金城國中提供
金城國中今天舉行畢業典禮，金城國中校長謝志偉（左）與家長會長陳學宏，在熱烈的掌聲中，步入會場。圖／金城國中提供
金城國中今天舉行畢業典禮，典禮後的惜別舞會由學生自製節目熱力登場，無論是中英文歌曲合唱，或韓流舞蹈串燒，都引發觀眾熱烈回應。圖／金城國中提供
金城國中今天舉行畢業典禮，典禮後的惜別舞會由學生自製節目熱力登場，無論是中英文歌曲合唱，或韓流舞蹈串燒，都引發觀眾熱烈回應。圖／金城國中提供
金城國中今天舉行畢業典禮，典禮後的惜別舞會由學生自製節目熱力登場，無論是中英文歌曲合唱，或韓流舞蹈串燒，都引發觀眾熱烈回應。圖／金城國中提供
金城國中今天舉行畢業典禮，典禮後的惜別舞會由學生自製節目熱力登場，無論是中英文歌曲合唱，或韓流舞蹈串燒，都引發觀眾熱烈回應。圖／金城國中提供
金城國中今天舉行畢業典禮，副縣長李文良（右一）表揚獲獎學生並與學生及家長合影。圖／金城國中提供
金城國中今天舉行畢業典禮，副縣長李文良（右一）表揚獲獎學生並與學生及家長合影。圖／金城國中提供
金城國中今天舉行畢業典禮，活動由學生設計了匯聚光束的打卡牆，讓每一個人都呈成為光下閃亮的主角。圖／金城國中提供
金城國中今天舉行畢業典禮，活動由學生設計了匯聚光束的打卡牆，讓每一個人都呈成為光下閃亮的主角。圖／金城國中提供

禮物 畢業典禮 人生

延伸閱讀

金大畢典溫馨登場 955位學子畢業啟程各界獻上祝福

金城國中不當考題風波 翁師懲處曝光審題師也被記過

金大建築系展連辦三天 學生聚焦軍事遺構與聚落再生

金城國中教師出題惹議 縣府：教評會決議是否停聘

相關新聞

等了61年…73歲阿嬤從彰安補校畢業 圓了讀書夢

今年73歲的阿嬤林劉燕雲，3年來風雨無阻拿下全勤獎，本月10日將從彰化市彰安國中補校畢業。她說，小時候沒錢讀書，哭了好幾...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

融合教育具體實踐 和美實校畢業典禮橫跨幼兒到高中

國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班，共有187位畢業生完成學業，學...

星際光劍、天使光環 金城國中畢典創意滿滿儀式感十足

金城國中今天舉行畢業典禮，以「城為一道光」為主題，主題發想來自於印度詩人泰戈爾的生命影響生命，「把自己活成一道光，因為你...

新北三芝國中海上看家鄉 划獨木舟知海愛海親海

三芝國中近幾年為彰顯海洋對人類的重要性，在校友會的贊助下，選擇鄰近的白沙灣安全海域實施「親嬉藍海，舟行『白』灣」的獨木舟休閒體育活動。讓學生在划行之餘，學會因應海浪衝擊下的獨木舟掌控技巧，同時也鍛鍊體魄，增進駕馭海水的勇氣。進而也可以從海上看家鄉，感受「皇冠北海岸」的魅力。

仰望天空…「Tsiong-Tiong」（彰中）小行星通過命名

國立彰化高中天文研究社學生2012年在無垠星海中，發現一顆未知小行星，當時命名為「Tsiong-Tiong」（彰中台語），近日獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。