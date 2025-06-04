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仰望天空…「Tsiong-Tiong」（彰中）小行星通過命名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「Tsiong-Tiong」（彰中台語）小行星，近日獲得「國際天文學聯合會」小行星與小天體命名工作小組審核通過，當年發現的彰中校友謝孟邑（左1）及洪國睿（左2）今天都回母校同慶。圖／彰中提供
「Tsiong-Tiong」（彰中台語）小行星，近日獲得「國際天文學聯合會」小行星與小天體命名工作小組審核通過，當年發現的彰中校友謝孟邑（左1）及洪國睿（左2）今天都回母校同慶。圖／彰中提供

國立彰化高中天文研究社學生2012年在無垠星海中，發現一顆未知小行星，當時命名為「Tsiong-Tiong」（彰中台語），近日獲得「國際天文學聯合會」小行星與小天體命名工作小組審核通過。彰中表示，往後「彰中」不只在地圖上找得到，仰望天空時也能看到。

彰中表示，發現「Tsiong-Tiong」小行星的機緣來自中央大學天文研究所陳文屏教授，當年發起台灣高中學生參加「國際天文搜尋聯盟」的小行星搜尋，在2012年11月的活動中，當時高二生的謝孟邑，與讀高一的洪國睿發現了數顆小行星，其中一顆2012VD78經過其他天文台多年觀測資料，確認取得永久編號551082，意味著已知第55萬1082顆確認軌道的小行星。

彰中表示，指導老師游大立獲得國際組織認證通知後，立即與兩位畢業校友取得聯繫，討論如何命名。由於已經有小行星名為「彰化」，因此想到彰化高中的簡稱「Tsiong-tiong」，希望讓本土語文在國際間、在天文界以具辨識度的姿態閃耀。

當年兩位發現的彰中天文研究社學生謝孟邑以及洪國睿，今天特別請假回到母校，致贈彰中小行星認證看板，鼓勵社團學弟妹，繼續在游大立老師的帶領下再接再厲。

謝孟邑表示，沒有想過送出的資料真的能在12年後取得永久編號，更替當時提出的命名建議，這份榮耀屬於整個「Tsiong-Tiong」。

洪國睿則說，當時透過圖像比對方式判別天體的移動軌跡，在數以萬計的白點中尋找目標，彷彿大海撈針，才逐漸掌握「撈」星技巧。多年後回首，隨著影像科技的進步，更能體會當年經歷的瘋狂與熱情，最意想不到的是發現並命名了一顆屬於彰中的小行星「Tsiong-Tiong」，像是未來在遙遠太空中，將永遠有一位彰中人，全年無休地守護著大家。

彰中表示，「Tsiong-tiong」（彰中）小行星的軌道位於火星與地球之間的小行星帶，繞太陽公轉一圈需時間約3.5年，視星等大約介於19.5～21.5等之間。

彰化高中校長王延煌表示，游大立老師指導天文研究社長達20多年，帶領學生參與無數探索專案及研究活動；校友謝孟邑目前軍旅生涯中，校友洪國睿現在是電子工程師。彰化高中未來將更努力推廣天文教育，讓更多對宇宙星空感到好奇的學子探索發現，在華陽崗（彰中）上仰望星斗，思索人生無限可能。

國立彰化高中天文研究社學生2012年在無垠星海中，發現一顆未知小行星，當時命名為「Tsiong-Tiong」（彰中台語），近日獲得「國際天文學聯合會」小行星與小天體命名工作小組審核通過。圖／彰中提供
國立彰化高中天文研究社學生2012年在無垠星海中，發現一顆未知小行星，當時命名為「Tsiong-Tiong」（彰中台語），近日獲得「國際天文學聯合會」小行星與小天體命名工作小組審核通過。圖／彰中提供

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