新北三芝國中海上看家鄉 划獨木舟知海愛海親海

三芝國中近幾年為彰顯海洋對人類的重要性，在校友會的贊助下，選擇鄰近的白沙灣安全海域實施「親嬉藍海，舟行『白』灣」的獨木舟休閒體育活動。讓學生在划行之餘，學會因應海浪衝擊下的獨木舟掌控技巧，同時也鍛鍊體魄，增進駕馭海水的勇氣。進而也可以從海上看家鄉，感受「皇冠北海岸」的魅力。

台灣運動獨木舟帆船協會教練陳帆怡指出，感謝三芝國中邀請協會一起來辦理這場活動，獨木舟的體驗，讓學生到白沙灣海域，學習獨木舟的划行技巧，並且穿上救生衣實際的海上划行，從白沙灣的海面上看看家鄉，並且也鍛鍊體魄、增進學生駕馭海水的勇氣。

活動由三芝國中校友會的支持贊助，並且在台灣運動獨木舟帆船協會教練的教學與陪伴划行下，學生們都具備基本划獨木舟的技能出海去，一個上午的獨木舟活動體驗，也讓學生都留下難忘的回憶。

三芝國中校長黃中良表示，三芝國中多年來致力於推動海洋教育的校本課程，發展出各式各樣的海洋教育活動，而學生們更是已經將這片海洋融入本身學習的意識中，今年獨木舟體驗的活動更加還結合三芝國小的學生們一同下水遊玩，讓海洋意識從小扎根，更呼應教育部「知海、愛海、親海」的海洋教育願景，也讓108課綱海洋教育化為實際行動，讓學生體會海洋帶來的一切美好，並近一步的去著手保育海洋生態。

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