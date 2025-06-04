三峽車禍怵目驚心 耗時10餘年拓寬桃國小旁道路增安全

桃園市中壢區興國國小旁興隆街（興隆三街至永豐街）長148公尺、寬3.5至4.5公尺涉私有土地，且未依都市計畫道路寬度開闢，道路會車不易，耗時10餘年終於成功設置寬1.2公尺人行道，並增設路燈。桃園市長張善政今視察表示，新北市三峽車禍大家怵目驚心，改善後不用人車爭道，會努力將桃園打造成安全的交通環境。

興國國小建校自1994年，至今已有30餘年，因興隆街（興隆三街至永豐街）長148公尺涉及私有土地，圍牆旁邊都停放車輛，導致學生上下學沒有足夠空間可以行走，加上原道路僅寬3.5至4.5公尺，會車不易，因此將屬於中壢平鎮都市計畫道路的興隆街拓寬至8公尺。

張善政表示，興國國小旁道路雖不長，但卻卡了10多年，因涉及私人土地，導致拓寬工程延宕，最後不僅找到錢，還成功展開施工，學生無須在人車爭道，家長的心也不會上上下下，感謝立委魯明哲及地方的努力讓道路開通。三峽的車禍事件怵目驚心，在桃園一定要努力的把交通環境改善，確保孩童上下課的交通安全，不要有讓家長任何擔心的地方。

中壢區公所表示，工程總經費約466萬元，去年10月開工，今年4月完工，內容包括設置實體人行道及行人穿越線 ，確實將人、車空間區隔提升通學時安全性，學校側新設排水溝以快速排放豪大雨時水量，避免積淹水情形發生；原有夜間照明不足，容易發生事故，於人行道上新設6公尺高路燈增進人、車夜間通行安全，將既有過於狹窄的道路拓寬 ，增加車輛行駛空間，提升汽機車通行安全品質，協調台電公司遷移電桿3支，增加道路行駛空間。 桃園市中壢區興國國小旁興隆街（興隆三街至永豐街）長148公尺、寬3.5至4.5公尺涉私有土地，且未依都市計畫道路寬度開闢，道路會車不易，耗時10餘年終於成功設置寬1.2公尺人行道，並增設路燈。記者翁唯真／攝影 桃園市中壢區興國國小旁興隆街（興隆三街至永豐街）長148公尺、寬3.5至4.5公尺涉私有土地，且未依都市計畫道路寬度開闢，道路會車不易，耗時10餘年終於成功設置寬1.2公尺人行道，並增設路燈。記者翁唯真／攝影

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