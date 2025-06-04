等了61年…73歲阿嬤從彰安補校畢業 圓了讀書夢

今年73歲的阿嬤林劉燕雲，3年來風雨無阻拿下全勤獎，本月10日將從彰化市彰安國中補校畢業。她說，小時候沒錢讀書，哭了好幾天，「為了讀書圓夢，我等了61年！」

彰安國中本月10日將舉辦日校第55屆暨補校46屆畢業典禮，歡送近200位畢業生。今年從補校畢業的同學有9位，包括林劉燕雲在內共有4位是「阿嬤級」，另有5位分別是從印尼、越南遠渡重洋嫁到台灣的「台灣媳婦」。

林劉燕雲說，早年因為家境不好，家裡窮到連報考初中的報名費都繳不起，無法升學，為此哭了好幾天，一轉身「一甲子」，兒孫成群，仍無法如願。直到三年前，獲知彰安國中就學的機會，「秒」報名加入，她終於可以「圓夢」，用行動彌補年少失學的遺憾。

她要就讀國一時，孫子正要唸國二，當時孫子的導師勉勵孫子「不要輸給阿嬤喔！」事實上，在補校3年，她風雨無阻，拿下全勤獎。

年少經歷失學之痛的還有72歲的班長趙珠雀，她回憶就讀國小時，一學期僅僅20元的註冊費，拖了整學期都交不出來，怕被老師處罰，漸漸拒學。當阿嬤了，在朋友不斷的鼓勵之下，鼓起勇氣報名就讀，今年正好可以和就讀國三的孫子一起畢業。

今年68歲的蔡莊美桂和67歲的張妍甄則是另外2位「阿嬤級」的畢業生。兩位阿嬤白天都還在工作，下班再趕來上課，有時下班回去還要加班，真的很辛苦，目前在經營成衣代工的蔡莊美桂說，讀書就像是經營自己的事業，雖然辛苦但是很值得。

阿嬤們也跟同班的「台灣媳婦」們很投緣，培養深厚的情感，一起上「高難度」的數學，社團時料理美食，下課時間聊天互動，累的時候互相加油打氣。她們面對即將畢業，格外不捨，談起年少失學的歷程，這群學生對於有機會重拾課本學習，充滿無限的感恩。

彰安國中校長曹建文表示，補校的同學們白天工作、晚上求學，能夠堅持三年，順利畢業，下是「學習永不嫌晚」的最好詮釋。彰安補校提供多元且彈性的學習環境，歡迎未能完成學業的民眾重溫學習的樂趣，一起圓夢。 彰安補校同學們感情深厚，上料理課拿出手藝，展現豐盛成果。圖／彰安國中提供 彰安國中補校4位「阿嬤級」學生認真上課，用行動彌補年少失學的遺憾。圖／彰安國中提供

商品推薦