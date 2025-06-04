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全台規模最大畢業生路跑 竹市1700名熱血學生齊慶畢業

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
2025新竹城市馬拉松暖身活動「畢業生路跑」，今天在市立田徑場盛大舉行。圖／新竹市府提供
2025新竹城市馬拉松暖身活動「畢業生路跑」，今天在市立田徑場盛大舉行。圖／新竹市府提供

2025新竹城市馬拉松暖身活動「畢業生路跑」，今天在市立田徑場盛大舉行，吸引竹市19所學校、近2000名師生參與，其中超過1730位為畢業生，成為全台最大規模的畢業生路跑。代理市長邱臣遠現場為學子加油打氣，並勉勵畢業生勇敢追夢，迎向人生新篇章。

邱臣遠與永悅健康H2U執行長陳俊嘉共同鳴槍起跑，他表示，市府自112年起推動畢業生路跑，至今已是第3屆，並透過各類體育活動，致力將新竹市打造成「運動國手培育之都」，希望為市民建構健康、樂活的城市願景。他強調，畢業生路跑不僅是一項健康運動，更象徵學子們邁向新階段的勇氣與活力，也體現市府推動永續健康城市的決心。

本次路跑活動由教育部體育署補助，新竹市政府主辦，作為「2025新竹城市馬拉松」的暖身活動，並融入「運動i臺灣，竹市i運動」系列主題。除學生外，來自各校的校長、主任與老師也組成陪跑團，與學子一同奔跑，展現教育的愛與支持。

教育處表示，參與學校包括9所國小、7所國中與3所高中，其中竹北高中學生更跨縣市自組隊伍參與，充分展現青春無畏與熱愛運動的精神。全程3公里的路線，從田徑場出發，途經新竹市立動物園、孔廟廣場與玻璃工藝博物館等地標，兼具運動與觀光特色。

該活動同時獲企業界支持，寶礦力水得與耐雅格生技YOI WATER鹼性水提供補給品，沿途設置多個補給站與專屬攤位，確保參賽者全程無後顧之憂。

教育處指出，此次畢業生路跑是11月「2025新竹城市馬拉松」的前哨戰，期盼透過活動推廣運動風氣，為學生與市民帶來健康的正向力量。城市馬拉松將於11月16日在樹林頭公園登場，報名將於6月8日開放，更多詳情請至「運動i臺灣，竹市i運動」、「新竹城市馬拉松」Facebook粉絲專頁及「2025新竹城市馬拉松」報名網站查詢。

「畢業生路跑」今天在市立田徑場盛大舉行，吸引竹市19所學校、近2000名師生參與，其中超過1730位為畢業生，成為全台最大規模的畢業生路跑。圖／新竹市府提供
「畢業生路跑」今天在市立田徑場盛大舉行，吸引竹市19所學校、近2000名師生參與，其中超過1730位為畢業生，成為全台最大規模的畢業生路跑。圖／新竹市府提供
代理市長邱臣遠現場為學子加油打氣，並勉勵畢業生勇敢追夢，迎向人生新篇章。圖／新竹市府提供
代理市長邱臣遠現場為學子加油打氣，並勉勵畢業生勇敢追夢，迎向人生新篇章。圖／新竹市府提供

馬拉松 運動 新竹

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