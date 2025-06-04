北市螢橋國小學童通學穿梭大車間 交通局允辦會勘

台北市中正區螢橋國小位處中正橋及水源快速道路，上下班車潮尖峰不說，位在汀州路與泉州街口的三岔路口缺乏人行空間，遭民眾拍下學童人車爭道的情形。螢橋國小校長莊訪祺說，已與交通局安排會勘，守護學童上下學安全，防範未然。

螢橋國小校長莊訪祺表示，靠近校園周遭的行人空間充足，不過泉州路及汀州路的三岔路口確實人行空間狹窄，一般民眾行走就會有困難更何況是學童，因此已與交通局安排現地會勘改善。

莊訪祺也說，由於泉州路及汀州路屬於大路口，近期觀察交通量能又比以往更大，在學校的導護和志工人力欠缺之下，盼透過區間時相來維護交通、學童安全，「路口沒有發生過交通意外，但仍是要防範未然。」

住在附近也是畢業校友的陳姓民眾表示，螢橋國小周遭確實比以前的交通環境大有改善，但是三岔路口的狀況卻還是停留在過去，尤其學校附近又是中正橋及水源快速道路，每到上下班尖峰就肯定塞車的路段，在注重學童和人本交通的當前，更需要改善。

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