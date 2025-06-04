桃園壽山高中傳老師霸凌 20名數理資優生想轉班
桃園市壽山高中數理資優班疑有霸凌事件，學生在網路指學校上午8時10分才算遲到，但有一名數學老師8時點名沒到就扣分，還會當眾羞辱學生，投訴教育局卻不了了之，全班已有20多人想轉班；壽山高中表示，已完成校安通報並著手調查，教育局則回應會持續追蹤調查檢討結果。
學生在網路指出，該名數學老師不僅排名沒到就扣分，還會用打掃、講話上課、學習態度等理由扣數學成績，還會羞辱學生，曾有學生被他罵「你成績倒數，就是個廢物」、「你就是沒救了」等語，甚至還說「你們讀社會組還來上數Ａ，我就亂教，受得了就繼續上」。
學生表示，班上有學生向學校、教育局投訴，結果不了了之，現在老師又出了一份「班上秩序表單」，要大家針對誰上課表現不好投票，投票結果將成懲處依據，但也沒說怎麼統計，就是黑箱作業要懲罰發聲的人。
學生強調不是沒試過正式管道處理，但現在真的連投訴空間都沒有；議員黃瓊慧關心此事，要求教育局立即啟動調查。
壽山高中表示，針對學生在網路反應的霸凌問題，學校今天上午已完成校安通報程序，也著手調查相關事證，為釐清事實真相，歡迎學生連繫聯學務處。
校方強調，學校秉持尊重、關懷與負責任的態度，面對學生的意見與建議，並持續致力於營造一個安全、尊重與公平的校園環境。未來也將加強師生溝通與校內申訴機制，鼓勵學生透過正當管道表達訴求。
教育局表示，該校學務主任今早已經到班級說明學校處理情況，教育局也責成學校毋枉毋縱，確實查處及檢討，未來會持續督導、追蹤本案進度與師生之間溝通情況。
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