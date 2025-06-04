大甲順天國中活動中心11月將完工 民代爭取經費補齊內部設備

台中市大甲區順天國中活動中心由立委蔡其昌爭取新建，預計今年11月初完工，當時發包因受物價高漲影響而減項發包，致新建球場與內裝設備目前仍缺乏經費，完工後仍無法使用，蔡其昌今天再度邀相關單位會勘，向中央爭取經費補助，讓活動中心能順利啟用。

立委蔡其昌今天邀集教育部體育署專委王浩祿、台中市議員施志昌、台中市政府教育局專委劉姵君、大甲區公所、大甲區庄美里里長魏李嫌、新美里里長王生源、平安里里長周寶惜等人共同會勘，爭取教育部體育署將順天國中活動中心新建球場900萬經費納入補助。

蔡其昌表示，他爭取興建的順天國中活動中心，內部後續工程今天再度會勘，該活動中心雖已完成主體建築，但因市府發包時經費不足，採取「減項發包」，致內部設施全數留空，未來落成後無法使用，他不希望這棟建築物變成閒置空間，必須盡快補齊設備，真正發揮效益。

蔡其昌說，目前僅二樓球場設施就需近千萬元經費，地方政府長期以來都稱財政困難，中央現在也面臨同樣壓力，因為中央政府的總預算今年遭到大幅度刪減，加上財劃法修法後對中央財政總量也有影響，體育署目前已無預算可補助，他仍會爭取、拜託部長，希望明年讓活動中心能使用。

順天國中校長陳隆彬表示，新規劃的活動中心為地上兩層的建築物，附設有一座無障礙電梯。一樓是專業的演藝廳，有寬敞的舞台、有257個階梯式的觀眾席；二樓是籃球場，也可當演講、畢業典禮的場地。

他說主體工程預計114年11月初完工後，需中央補助新建球場與相關設施設備，能完善學校教學活動空間。目前活動中心主體工程進度約81.23％，當初因為物價高漲造成必須減項發包，致新建球場與內裝設備目前仍缺乏經費，希望藉由此次會勘申請中央經費補助，補足建置2樓球場設施工程、音響與布幕工程、地坪景觀工程、監視及緊急求救設備工程、冷氣空調設備工程、舞台燈光設備、視聽座椅、投影設備。

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