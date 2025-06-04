快訊

螃蟹眼睛沾到沙！下秒牠表演「超神雨刷式擦眼術」網全看呆

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

否認有「小沈/1500」隨身碟？明勘驗柯文哲「從小到大」成長照

大甲順天國中活動中心11月將完工 民代爭取經費補齊內部設備

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委蔡其昌爭取新建大甲區順天國中活動中心，當時發包因受物價高漲影響而減項發包，新建球場與內裝設備目前仍缺乏經費，蔡其昌今天邀各單位到場會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供
立委蔡其昌爭取新建大甲區順天國中活動中心，當時發包因受物價高漲影響而減項發包，新建球場與內裝設備目前仍缺乏經費，蔡其昌今天邀各單位到場會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供

台中市大甲區順天國中活動中心由立委蔡其昌爭取新建，預計今年11月初完工，當時發包因受物價高漲影響而減項發包，致新建球場與內裝設備目前仍缺乏經費，完工後仍無法使用，蔡其昌今天再度邀相關單位會勘，向中央爭取經費補助，讓活動中心能順利啟用。

立委蔡其昌今天邀集教育部體育署專委王浩祿、台中市議員施志昌、台中市政府教育局專委劉姵君、大甲區公所、大甲區庄美里里長魏李嫌、新美里里長王生源、平安里里長周寶惜等人共同會勘，爭取教育部體育署將順天國中活動中心新建球場900萬經費納入補助。

蔡其昌表示，他爭取興建的順天國中活動中心，內部後續工程今天再度會勘，該活動中心雖已完成主體建築，但因市府發包時經費不足，採取「減項發包」，致內部設施全數留空，未來落成後無法使用，他不希望這棟建築物變成閒置空間，必須盡快補齊設備，真正發揮效益。

蔡其昌說，目前僅二樓球場設施就需近千萬元經費，地方政府長期以來都稱財政困難，中央現在也面臨同樣壓力，因為中央政府的總預算今年遭到大幅度刪減，加上財劃法修法後對中央財政總量也有影響，體育署目前已無預算可補助，他仍會爭取、拜託部長，希望明年讓活動中心能使用。

順天國中校長陳隆彬表示，新規劃的活動中心為地上兩層的建築物，附設有一座無障礙電梯。一樓是專業的演藝廳，有寬敞的舞台、有257個階梯式的觀眾席；二樓是籃球場，也可當演講、畢業典禮的場地。

他說主體工程預計114年11月初完工後，需中央補助新建球場與相關設施設備，能完善學校教學活動空間。目前活動中心主體工程進度約81.23％，當初因為物價高漲造成必須減項發包，致新建球場與內裝設備目前仍缺乏經費，希望藉由此次會勘申請中央經費補助，補足建置2樓球場設施工程、音響與布幕工程、地坪景觀工程、監視及緊急求救設備工程、冷氣空調設備工程、舞台燈光設備、視聽座椅、投影設備。

蔡其昌 建築 台中市

延伸閱讀

【重磅快評】無煤中火躲罷免 林月琴問過蔡其昌？

中職／明星賽女孩陣容「一定很大」 有無李珠珢？蔡其昌：我期待有

指台中罷團認民進黨介入助罷免 凌濤：蔡其昌出來面對

經典賽／陳偉殷、郭泓志、林威助加入！中華隊情蒐團隊星光閃耀

相關新聞

關埔國小一班35人 議員批教師負荷超載「不同工同酬」

新竹市正面臨國小少子化與國中龍年潮衝擊教育現場，新竹市議員蔡惠婷今天在議會質詢指出，114學年度總量管制的國中一班增加到...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

全台規模最大畢業生路跑 竹市1700名熱血學生齊慶畢業

2025新竹城市馬拉松暖身活動「畢業生路跑」，今天在市立田徑場盛大舉行，吸引竹市19所學校、近2000名師生參與，其中超...

南投旭光高中首度「海選」新校長 卓蘭高中毛彬權8月接任

南投縣旭光高中是縣內第一所完全中學，也是唯一的縣立高中，其現任校長何光明將於7月底退休，過去接任人選由縣府派任，但今年首...

桃園壽山高中傳老師霸凌 20名數理資優生想轉班

桃園市壽山高中數理資優班疑有霸凌事件，學生在網路指學校上午8時10分才算遲到，但有一名數學老師8時點名沒到就扣分，還會當...

龍科三期德龍國小先建後遷 第二校區選定命名梅龍國小

桃園市竹科龍潭科學園區三期擴建計畫配合桃竹苗大矽谷方案推動，龍潭區德龍國小預定遷校龍科三期安置區，因應地方人口增加及就學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。