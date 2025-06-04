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龍科三期德龍國小先建後遷 第二校區選定命名梅龍國小

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭德龍國小（見圖）遷校至龍科三期安置區內，採先建後遷模式進行。記者曾增勳／攝影
龍潭德龍國小（見圖）遷校至龍科三期安置區內，採先建後遷模式進行。記者曾增勳／攝影

桃園市竹科龍潭科學園區三期擴建計畫配合桃竹苗大矽谷方案推動，龍潭區德龍國小預定遷校龍科三期安置區，因應地方人口增加及就學需求，市政府教育局今天上午表示，德龍國小採先建後遷方式遷校，該局在龍科三期附近推動第二校區計畫命名「梅龍國小」，預計最快2029年8月對外招生。

為配合桃竹苗大矽谷推動方案，龍科三期擴大計畫正由新竹科學園區推動，三期擴建計畫面積89.6公頃，目前完成二次公聽會說明，獲地方多數地主民意支持，竹科與桃園市府持續加速推動中，龍科三期擴建籌設計畫預計今年底、明年初提報行政院核定開發。

其中位於龍科三期擴建計畫「蛋黃區」的德龍國小面臨遷校，竹科與市預定在三期擴建計畫安置區範圍，由竹科規畫興建新校地還給市府，市府教育局表示，未料德龍國小將先建後遷方式，等到新校興興完成，德龍國小遷校。

市政府配合龍科三期擴建計畫廠商進駐，地方民意爭取爭設龍科三期第二校區，因應龍科增加就業員工子女就學需求，市議員徐玉樹建議在人口稠密的梅花莊社區旁規畫第二校區，教育局表示，第二校區新校地初步選定緊鄰梅花莊社區旁埤塘農地，靠近龍潭幼兒園，面積約1.86公頃，命名梅龍國小。

市府著手進行興辦事業計畫，亦不排除推動擴大住宅區興辦事業計畫，等行政院核准龍科三期擴建案後，即啟動土地協議價購作業，加速梅龍國小新校地興建進程，梅龍國小預計2027至2029年完成規畫設計與發包作業，預計最快2029年8月（114學年度）對外招生。

龍潭科學園區三期擴建籌設計畫預計今年底提報行政院，德龍國小確定遷校龍科三期範圍。圖／取自竹科管理局
龍潭科學園區三期擴建籌設計畫預計今年底提報行政院，德龍國小確定遷校龍科三期範圍。圖／取自竹科管理局
市政府決定龍科三期擴建毗鄰的梅花莊社區農地規畫第二校區預定地，命名梅龍國小。圖／市議員徐玉樹提供
市政府決定龍科三期擴建毗鄰的梅花莊社區農地規畫第二校區預定地，命名梅龍國小。圖／市議員徐玉樹提供

校地 教育局

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