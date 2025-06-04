龍科三期德龍國小先建後遷 第二校區選定命名梅龍國小
桃園市竹科龍潭科學園區三期擴建計畫配合桃竹苗大矽谷方案推動，龍潭區德龍國小預定遷校龍科三期安置區，因應地方人口增加及就學需求，市政府教育局今天上午表示，德龍國小採先建後遷方式遷校，該局在龍科三期附近推動第二校區計畫命名「梅龍國小」，預計最快2029年8月對外招生。
為配合桃竹苗大矽谷推動方案，龍科三期擴大計畫正由新竹科學園區推動，三期擴建計畫面積89.6公頃，目前完成二次公聽會說明，獲地方多數地主民意支持，竹科與桃園市府持續加速推動中，龍科三期擴建籌設計畫預計今年底、明年初提報行政院核定開發。
其中位於龍科三期擴建計畫「蛋黃區」的德龍國小面臨遷校，竹科與市預定在三期擴建計畫安置區範圍，由竹科規畫興建新校地還給市府，市府教育局表示，未料德龍國小將先建後遷方式，等到新校興興完成，德龍國小遷校。
市政府配合龍科三期擴建計畫廠商進駐，地方民意爭取爭設龍科三期第二校區，因應龍科增加就業員工子女就學需求，市議員徐玉樹建議在人口稠密的梅花莊社區旁規畫第二校區，教育局表示，第二校區新校地初步選定緊鄰梅花莊社區旁埤塘農地，靠近龍潭幼兒園，面積約1.86公頃，命名梅龍國小。
市府著手進行興辦事業計畫，亦不排除推動擴大住宅區興辦事業計畫，等行政院核准龍科三期擴建案後，即啟動土地協議價購作業，加速梅龍國小新校地興建進程，梅龍國小預計2027至2029年完成規畫設計與發包作業，預計最快2029年8月（114學年度）對外招生。
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