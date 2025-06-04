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龍寶寶續發威「額滿校也增班」新北估全市國中增94班

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
龍寶寶效應今年續發威。圖／聯合報系資料照
龍寶寶效應今年續發威。圖／聯合報系資料照

去年、今年適逢龍年寶寶升國中，新北市今年國小畢業生雖然比去年少1183人，但仍達3萬5899人，教育局預估公立國中普通班增加94班，實際情況需視報到數而定。

新北公立國中現有61校，去年國中7年級增83班、有16所國中7年級額滿，分別為中山國中、海山高中國中部、忠孝國中、土城國中、中平國中、丹鳳高中國中部、林口國中、崇林國中、北大高中國中部、桃子腳國中小國中部、碧華國中、達觀國中小國中部、秀峰高中國中部、竹圍高中國中部、福和國中、正德國中。

今年仍有龍寶寶要升上國中，雖然比去年少1183人，仍達3萬5899人。去年已額滿學校，永和、福和、忠孝國中確定要增2至3班。永和國中校長陳玉芬說，現有190位學生候補，7年級包含體育班現有38+1班，待9年級32班畢業後再增3班，預計新生為35+1班，陳坦言已是極限。

陳玉芬指出，永和國中很多是越區就讀，不少學生來自新店、中和，校方依據順序錄取學生，第一順位為戶籍在永和，念永中學區內6所國小，且手足也在永中就讀，其二則是戶籍、學籍皆在永和、第三則僅戶籍在永和者，最後才是不用挪動戶籍也可就讀的8個里，目前排到第二順位就差不多滿招。

福和國中校長陳君武也說，約有130人候補，預計增加2班，規劃將一間階梯教室規改為複合音樂教室、一間資優教室排課共用，挪出兩間普通教室，回應增班需求。

忠孝國中校長陳秀標則說，現有69位後補，將新增2班，預計招收10班、每班34人。陳說，校舍已經沒有空間，本來只打算增一班，但為了符合家長們需求多開一班，並挪動專科教室當班級使用；而中山國中也同樣候補430人，但因額滿新生維持30班沒有增加。

此外，教育局提醒，正取生6月4日至6月8日需完成線上報到，未完成報到者，名額將留至備取生。

永和 教室 戶籍

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