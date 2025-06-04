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畢典父母暖送這「乖乖畢業棒」 女兒成全場焦點搶合照

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
父母送上「乖乖畢業棒」畢業禮，女兒成全場焦點搶合照。圖／藝泰廣告社提供
父母送上「乖乖畢業棒」畢業禮，女兒成全場焦點搶合照。圖／藝泰廣告社提供

近日是各學校的畢業旺季，基隆二信高中廣設科畢業生葉曉蓓父母昨天在畢業典禮時送女兒一大束「乖乖畢業棒」十分吸睛，成為全校同學矚目焦點，電不是一般的鮮花，而是父親發揮創意用數十包乖乖組成的「乖乖畢業棒」，同學都笑翻了，搶著合照。

二信高中昨天舉行畢業典禮，畢業生家長多半送學生花束，不過畢業生葉曉蓓收到的畢業禮很特別，是一個根由50包各種不同口味的乖乖包零食組成的巨型畢業棒，創意十足且有設計巧思。

二信高中主任宋吉清表示，這個畢業禮蘊含父母對女兒滿滿的愛與祝福，由。葉曉蓓的媽媽李晨瑜構思、爸爸葉文嘉親手製作，夫妻倆齊心協力，將創意與心意化作實體，帶到畢業典禮現場獻給葉曉蓓，象徵她「乖乖畢業」，邁向人生下一個階段。

葉曉蓓感性說，她會乖乖畢業，乖乖迎向下一階段人生。不知不覺就在二信待了3年，從一開始什麼都不懂，到現在畢業了，謝謝老師們的包容，還有同學們一起笑、一起累、一起熬過來的日子。雖然有點緊張接下來的路，但也很期待，

這「乖乖畢業棒」葉曉蓓原本要在典禮後與班上同學分享，但因時間太趕，當天沒時間分享同學一起吃，她先將「乖乖畢業棒」收起來，這幾天再和同學分享。畢典時同學搶著合影，讓畢業典禮多了溫馨與趣味。

父母送上「乖乖畢業棒」畢業禮，女兒成全場焦點搶合照。圖／藝泰廣告社提供
父母送上「乖乖畢業棒」畢業禮，女兒成全場焦點搶合照。圖／藝泰廣告社提供

畢業典禮 人生

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