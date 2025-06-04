關埔國小一班35人 議員批教師負荷超載「不同工同酬」

新竹市正面臨國小少子化與國中龍年潮衝擊教育現場，新竹市議員蔡惠婷今天在議會質詢指出，114學年度總量管制的國中一班增加到33人，而小一新生改一班28人，然而關埔國小從創校起就一班35人，關埔教師負荷超載，不同工卻同酬，呼籲教育單位要重視。

對此，市府教育處長林立生回應，關埔國小是總量管制學校，今年小一新生已降為一班32人，會再考量在地需求與空間量能等因素，針對議員所提的一班28人，將努力朝此目標進行。

蔡惠婷指出，竹市去年小一新生相較上一個年度減少11班，今年小一新生因為尚未編班，還不知道會減少幾班。竹市仍受少子化影響，預計新生人數仍會降低。如果班級數減少了，老師將會出現超額，必須輔導介聘到他校任教。

蔡惠婷說，竹市曾經領先全台，於101學年度開始改為每班28人，朝小班精緻化教學邁進。沒想到110學年度卻反向操作，將國小班級人數從28人增為29人，很明顯當時是為了節省經費、變相削減教師員額，一直到今年教育處才又宣布將於114學年度降回來28人，卻只有一年級新生才實施。

特別是，關埔國小從創校起，班級人數高達35人，關埔教師負荷超載，不同工卻同酬，老師們身心壓力大，當時因應龍山校舍未完工才調整，如今龍山新校舍完工，已解除總量管制，應盡快改為28人，讓教師減壓，盡早穩定該校教師員額，提升教學品質。

新竹市教師會也建議教育處今年暑假趁二年級升三年級、四年級升五年級要重新編班時，也一起降為28人。明年度再降二、四、六年級為28人。用二年的時間完成六個年級的班級人數調降，以穩定各校班級數，更讓教師減壓、提升教學品質。

市府教育處回應，因應國小新生少子化，市府已提前因應，聚焦在促進精緻教育及校園空間活化，也減輕教師負擔，114學年度起，國小一年級新生編班調降為28人一班（部分總量管制及有特殊需求的學校除外），將少子化的危機化為轉機，讓校園永續發展。市政府將持續努力，針對不同學校的實際情況，通過經費補助及完善教育舉措，支持學校優化教學環境，提升教學質量。 議員提到關埔國小從創校起就一班35人，關埔教師負荷超載，不同工卻同酬，呼籲教育單位要重視。圖／新竹市府提供 新竹市議員蔡惠婷今天在議會質詢指出，114學年度總量管制的國中一班增加到33人，而小一新生改一班28人，然而關埔國小從創校起就一班35人，關埔教師負荷超載，不同工卻同酬。記者郭政芬／攝影

商品推薦