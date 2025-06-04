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沒有人行道…北市學童與大車爭道 危險畫面曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

新北三峽重大車禍引大眾關注學區交通安全，議員指出，北市螢橋國小緊鄰雙北聯外橋樑，尖峰時段總是車多，但是有一側路網缺乏人行道等設施，學童得和汽機車爭道，甚至穿梭在大車之間。交通局承諾會勘，延伸通學設施。

位在中正區的螢橋國小，由於周遭緊鄰新北市中永和地區，除了有中正橋之外，也有水源快速道路等聯絡要道，因此每逢上下班尖峰時間，往往會有許多車流，也容易造成壅塞。

議員徐立信接獲民眾陳情，尤其在汀洲路和泉州街交接路口至泉州街18到4巷口，因為該路段沒有畫設斑馬線也沒有人行道，旁邊又會卸貨車及機車等，更拍下有學童得穿梭在兩車間才能通過，險象環生。

徐立信認為，在三峽車禍案發生後，更應該要檢視北市各學校周邊的通學設施，尤其中正萬華區不少國中小都位在雙北聯絡道路周邊，車流量本來就非常多，更應該全面盤點。

交通安全科長鄭麗淑表示，針對泉州街路段，設置有行人專用時相之外，在違停部分，警察局會加強取締，也因為該路為三岔路口，會再現場會勘並召集相關工程單位，進一步將通學設施延伸。

鄭麗淑說，北市自2023年開始推出學校專案，重點項目包含汽機車車輛限速從50公里調整為30公里，行人庇護島、彩色標記行穿線等，並且串連行人動線、環境風險及路口能見度等基礎之下通盤檢視。

她說，北市已完成國小周遭交通環境會勘，國高中學區也持續辦理，同時也與學校單位加強聯繫，由下而上提出需求。另外，相關學校專案在2023年推動之後，預計進行為期一年盤點，再到工程改善，預計3年內能完成。

汀洲路和泉州街交接路口至泉州街18到4巷口，會有違停狀況。記者邱書昱／攝影
汀洲路和泉州街交接路口至泉州街18到4巷口，會有違停狀況。記者邱書昱／攝影
北市議員徐立信接到民眾陳情，螢橋國小學童往返泉州街18到4巷口回家時，會與車爭道。圖／徐立信服務處提供
北市議員徐立信接到民眾陳情，螢橋國小學童往返泉州街18到4巷口回家時，會與車爭道。圖／徐立信服務處提供

行人 人行道

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