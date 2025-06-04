南一中畢典的「Becoming」 在AI劇變時代堅守誠實與善良

台南一中昨晚舉行畢業典禮，以「Becoming」為主題，為展翅高飛的畢業生們送上最誠摯的祝福與鼓勵。前立法院長王金平提醒學生，身處科技一日千里的現代，雖然新的發明不斷更新世界的樣貌，但人的價值永遠不會被AI取代；要學習善用科技，而不被科技操控。

南一中的畢典以學生自製影片開場，搭配儀隊薪火相傳表演與Live創意搶答，展現學生的多元才華與獨特風格。現場由畢聯會策劃的布景設計，融合希臘神廟意象，以溫潤筆觸描繪出3年生活的點滴回憶，包含大榕樹下的笑語、比賽場上的汗水、社團晚會的閃光與燈火，交織成專屬114級的青春圖譜。

校長廖財固以「Becoming」闡述「成為」的真義，勉勵學生：「Becoming是一段旅程，不是抵達；不是變成別人期待的樣子，而是靠近一個更有熱情、更能發光發熱的自己。」除溫柔的惜別，也引領學生反思自我定位與社會責任，在AI、大數據等劇變時代裡，堅守誠實與善良，勇敢成為他人的大榕樹，成為自己的光。

今年南一中有599名畢業生。畢聯會主席林靖修代表所有畢業生致詞時表示，3年不只學會知識，更學會運動家精神，學會面對挫折，也學會感恩。

典禮最後，每一班的畢業生依序上台合影留念，用影像為青春寫下回憶。「你們的故事，還未完待續；你們的成長，仍在進行。Becoming，成為你自己，且持續成為更好的自己。」校長的勉勵語，引起現場師生共鳴。唱完校歌後，畢業生拋出手中繽紛的彩帶，為高中歲月畫下溫暖註記。

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