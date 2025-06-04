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「南一文粹」新書發表 南一中學測國文滿分生分享寫作祕訣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中6月3日發表學生寫作精選集《南一文粹》，集結113學年度全校國語文寫作71篇優秀作品，呈現語文教育的深耕成果。圖／南一中提供
台南一中6月3日發表學生寫作精選集《南一文粹》，集結113學年度全校國語文寫作71篇優秀作品，呈現語文教育的深耕成果。圖／南一中提供

南一中發表今年度學生寫作精選集《南一文粹》，集結113學年度全校國語文寫作71篇優秀作品，呈現語文教育的深耕成果，也記錄青春時光裡最真摯的思想與情感，更是南一中語文教育的重要里程碑。

南一中表示，本書由國文科教學研究會精心策劃與指導，內容橫跨知性與情意，體現學生在理性思辨與感性抒發上的雙重成長。南一中校友恒耀企業董事長吳榮彬不只全額贊助印製，更設立國文寫作優勝獎，頒給每位入選同學獎學金及獎狀，鼓勵學生寫作，鍛鍊語文表達能力。

《南一文粹》知性篇涵蓋事件評論、觀點闡述、立場論證與圖像詮釋，展現學生敏銳的時代觀察力與嚴謹的邏輯思維；情意篇從人物描寫、生活感懷到生命想像，交織出青春情緒與人文關懷的溫度。校長廖財固說，無論是對於歷史事件與人物評析，或對「52赫茲鯨魚」的孤寂想像，都可見到學生以筆為橋梁，連結世界與自我的軌跡。

書中收錄59名學生共71篇作品，主編楊子賢老師分享，「文字不僅是思考的軌跡，更是與世界對話的媒介。每位作者都在書寫中留下存在的印記，讓青春得以被理解、被記住。」

廖財固指出，《南一文粹》是文學陶冶的見證，也是一所百年名校深耕語文素養的展現。感謝國文科教師群長期耕耘，以及吳榮彬的大力贊助，使文學教育的幼苗得以茁壯。

今年學測國文獲得滿級分的李昱辰，有3篇作品入選。他分享自己的寫作秘訣，先弄清楚題目想要問的重點，多去思考，向下挖掘，下筆時先緊扣題目立論，再舉充足的實例加以論證；可善用「首先……；其次……」等詞語，讓書寫有條理；並運用比喻手法，讓論述更具體。

獲2025總統教育獎奮發向上獎的蘇漴偉，有2篇入選。他提到自己高一時的寫作常常不如己意，原因是無法處理好自己情緒。但也體會到，能做好自我管理，才能有餘裕梳理心情，從容表達。自己也從參加演說競賽的經驗中，學習「以資料作戰」，累積豐富的素材，才能言之有物。

高二科學班有10人的作品入選，其中，黃品茉書寫青春愛情的經驗，第一次的心靈觸動，卻因為膽怯而錯過愛情，但也從文字中得到洗滌。黃靖婷以文字記錄生活與回憶，讓文字不再是制式的標準答案，而是深刻的自我剖析。許哲瑜則自稱是「理工男」，原本不擅長書寫，但在國文老師梁佳雯的指導下，開始捕捉生活素材，書寫儀隊日常的點點滴滴，寫到欲罷不能，甚至完成二千餘字的長文投稿文學獎。

吳榮彬說，《南一文粹》不只是作文選集，更個世代對世界發聲的窗口。書籍開放給南一中同學免費登記索取，期待所有翻閱此書的讀者，都能感受到青春的思辨力、情感的溫度，以及文學的永恆力量。

青春 南一中

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