建中畢典 Ruby蔣吸睛

日本藝術家大石曉規（Akinori Oishi）去年在新北市淡水國中進行駐校行動及創作展覽，而今年更捐贈其代表作品，《愛》與《樂》給予淡水國中，並且永久典藏於校園穿堂，為每日往來的師生注入溫暖與活力。兩幅畫作融合漢字造形與藝術家標誌性的「Kawaii」風格，兼具童趣與文化意涵，深受全校師生喜愛，成為校園中一處充滿正能量的藝術角落。

2025-06-03 19:37