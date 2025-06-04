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建中畢典 Ruby蔣吸睛

聯合報／ 記者洪子凱
記者洪子凱／攝影
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建中昨畢業典禮，學生照例為校門口蔣公銅像盛裝打扮，打著洋傘穿白色洋裝綁雙馬尾，扮成「Ruby蔣」。提案人黎晉誠說，希望宣傳「轉型正義」和「性別平權」理念，拆除銅像恐讓世人遺忘歷史，透過幽默詼諧方式保留，可淡化戒嚴時期留下威權陰影。

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