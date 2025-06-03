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南竿中正國中小改建噪音粉塵隱憂 校方：先建後拆

中央社／ 記連江縣3日電

連江縣立中正國中小教學大樓重建暨地下停車場工程預計7月動工，外界憂心工程粉塵、噪音問題。校方今天說，工地與教室間通道最寬達3.3公尺，採先建後拆，影響將降至最低。

根據連江縣政府新聞資料，中正國中小國中部綜合教學大樓拆除重建暨地下停車場統包工程，總金額為新台幣3億6千餘萬元，最快7月開工，117年10月完工。

工程包括運動場現址改建成地下1層停車場，以及地上4層樓新建國中部教學大樓。原國中部校舍拆除，改建為共融遊戲場。完工後可望提升教學品質，並紓解馬祖村停車空間不足問題。

連江縣議會今天考察中正國中小教學大樓重建暨地下停車場工程，校長林元忠簡報指出，為降低對學生影響，採先建設後拆除，且施工期間教學與工程分流，施工車輛由外部道路進入，而容易引起噪音施作項目，將協調於假日、寒暑假，並避開考試及重要教學時段。

林元忠說明，施工前校方已自購周邊2塊私有土地，並將停車場出入口右移，使施工區與教學區間通道寬度達2.8至3.3公尺。降低工程對校內授課影響；各班亦採購空氣清淨機，未來將持續監測空氣品質，避免粉塵對人體危害。

林元忠進一步指出，施工期間師生均能在教室正常上課，僅體育課因操場施工影響，需移至南竿珠螺游泳池與樂活多功能體育館授課，學生受教權不受影響。

國民黨籍連江縣議會議長張永江聽取簡報後，要求中正國中小於施工期間應與鄰近居民充分溝通；無黨籍議員曹以標則憂心，工程產生的大量土方運送問題，恐將對主幹道沿線的珠螺、清水等村民造成不便，要求縣府應就近規劃土方暫置場。

體育館 教室 停車場

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