快訊

南韓總統大選投票結束！出口民調曝「這人」當選無懸念

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

宣導交安引用三峽車禍不當？彰化監理站：非針對事故

中央社／ 彰化3日電
彰化高商舉辦交通安全講座，彰化監理站講師以三峽車禍為例說明時，卻脫口而出「馬路不是散步的地方」等話語；監理站表示，講師非針對事故解析，僅針對過馬路觀念宣導。圖為三峽車禍肇事現場。聯合報資料照片
彰化高商舉辦交通安全講座，彰化監理站講師以三峽車禍為例說明時，卻脫口而出「馬路不是散步的地方」等話語；監理站表示，講師非針對事故解析，僅針對過馬路觀念宣導。圖為三峽車禍肇事現場。聯合報資料照片

彰化高商舉辦交通安全講座，彰化監理站講師以三峽車禍為例說明時，卻脫口而出「馬路不是散步的地方」等話語；監理站表示，講師非針對事故解析，僅針對過馬路觀念宣導。

國立彰化高級商業職業學校也發新聞稿說明，講師發言可能因表達方式不夠精確或容易誤解，學校會再利用公開場合跟學生宣導正確交通觀念，對於造成誤解表達歉意。

彰化高商昨天在校內舉辦交通安全宣導講座，請彰化監理站派講師來校宣導，不過講師以三峽車禍為例說明時，脫口而出「馬路不是散步的地方」「要散步去公園」等話語，有學生拍下影片張貼臉書FACEBOOK後引發爭議，有網友認為講師發言內容不妥。

彰化監理站人員今天接受媒體聯訪時指出，會檢討要求講師宣導時應以更嚴謹方式說明，避免民眾誤解；彰化監理站發布新聞稿表示，道安講師應邀前往彰商辦理交安宣導，影片背景為三峽交通事故，但講師後續說明並非針對該事故解析案情，僅針對過馬路觀念通案宣導。

彰化監理站指出，講師主要提醒學生過馬路時應遵守「停、看、轉、揮、動」5字口訣，過馬路時應迅速通過並隨時注意有無轉彎車或闖紅燈車輛靠近，切勿散步或滑手機，以確保自身安全。

彰商校方也說明，講者發言應該是在強調行人應優先選擇安全場所散步，避免在交通繁忙的道路上逗留，發言可能因表達方式不夠精確或容易誤解，對部分聽眾造成困惑或反感，而講師引用說明事情嚴重性，卻沒有另外說明其他案例，提醒行人小心注意路口狀況，引喻失義的確不恰當，學校深表遺憾。

彰商指出，學校會再利用公開場合跟學生宣導正確交通觀念，也會與講者溝通，希望能更加謹慎地選擇引例與措辭，避免任何可能誤解。

車禍 監理站 彰化 交通事故 三峽

延伸閱讀

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

三峽車禍過後 化悲傷為力量 安溪國中串聯多校大合唱

三峽車禍真相恐沉？律師指不起訴書應比照復興空難做1事：民事才有依循

三峽肇事翁院內死亡影響強制險？ 議員籲補漏洞：別影響受害者權益

相關新聞

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

宣導交安引用三峽車禍不當？彰化監理站：非針對事故

彰化高商舉辦交通安全講座，彰化監理站講師以三峽車禍為例說明時，卻脫口而出「馬路不是散步的地方」等話語；監理站表示，講師非...

南大附聰「畢業日美學」展 腦麻生這樣創作…理解與關愛的見證

台南大學附屬啟聰學校綜合高中美工學程高三學生正在校內舉辦「畢業日美學」畢業成果展，作品類型涵蓋平面繪畫、粉彩創作、漫畫構...

彰化兩國立高中學生自創畢業歌 今畢典高唱「青春就是這麼美」

國立員林高中今舉辦第七十四屆畢業典禮，畢業生自編、自導、自演，把畢典設計成「員宇宙星際」，感人一幕出現在校長楊豪森頒贈畢...

竹苗高中生射擊活動惹議 竹南高中校長：只是出借場地

苗栗縣國立竹南高中上周在校內辦理「全民國防教育聯合射擊競賽」，但這項活動引發外界疑慮，立委邱鎮軍並質疑教育部「跳過縣府」...

花東縱管處邀國中生騎鐵馬 串連95公里自行車路線共騎

今天是「世界自行車日」，交通部觀光署以「台灣騎時很美麗」號召全台共騎，觀光署花東縱谷國家風景區管理處特別邀請國中生與老師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。