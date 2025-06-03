宣導交安引用三峽車禍不當？彰化監理站：非針對事故
彰化高商舉辦交通安全講座，彰化監理站講師以三峽車禍為例說明時，卻脫口而出「馬路不是散步的地方」等話語；監理站表示，講師非針對事故解析，僅針對過馬路觀念宣導。
國立彰化高級商業職業學校也發新聞稿說明，講師發言可能因表達方式不夠精確或容易誤解，學校會再利用公開場合跟學生宣導正確交通觀念，對於造成誤解表達歉意。
彰化高商昨天在校內舉辦交通安全宣導講座，請彰化監理站派講師來校宣導，不過講師以三峽車禍為例說明時，脫口而出「馬路不是散步的地方」「要散步去公園」等話語，有學生拍下影片張貼臉書FACEBOOK後引發爭議，有網友認為講師發言內容不妥。
彰化監理站人員今天接受媒體聯訪時指出，會檢討要求講師宣導時應以更嚴謹方式說明，避免民眾誤解；彰化監理站發布新聞稿表示，道安講師應邀前往彰商辦理交安宣導，影片背景為三峽交通事故，但講師後續說明並非針對該事故解析案情，僅針對過馬路觀念通案宣導。
彰化監理站指出，講師主要提醒學生過馬路時應遵守「停、看、轉、揮、動」5字口訣，過馬路時應迅速通過並隨時注意有無轉彎車或闖紅燈車輛靠近，切勿散步或滑手機，以確保自身安全。
彰商校方也說明，講者發言應該是在強調行人應優先選擇安全場所散步，避免在交通繁忙的道路上逗留，發言可能因表達方式不夠精確或容易誤解，對部分聽眾造成困惑或反感，而講師引用說明事情嚴重性，卻沒有另外說明其他案例，提醒行人小心注意路口狀況，引喻失義的確不恰當，學校深表遺憾。
彰商指出，學校會再利用公開場合跟學生宣導正確交通觀念，也會與講者溝通，希望能更加謹慎地選擇引例與措辭，避免任何可能誤解。
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