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日本藝術家捐畫作 點亮新北淡水國中校園

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
日本藝術家大石曉規捐贈《愛》、《樂》兩幅畫作給淡水國中。 圖／紅樹林有線電視提供
日本藝術家大石曉規捐贈《愛》、《樂》兩幅畫作給淡水國中。 圖／紅樹林有線電視提供

日本藝術家大石曉規（Akinori Oishi）去年在新北市淡水國中進行駐校行動及創作展覽，而今年更捐贈其代表作品，《愛》與《樂》給予淡水國中，並且永久典藏於校園穿堂，為每日往來的師生注入溫暖與活力。兩幅畫作融合漢字造形與藝術家標誌性的「Kawaii」風格，兼具童趣與文化意涵，深受全校師生喜愛，成為校園中一處充滿正能量的藝術角落。

藝術家大石曉規表示，淡水是在台灣最喜歡的地方。淡水國中有美術班真的很特別，很榮幸能與學生共同創作。雖然語言不同，但努力理解彼此，這段經歷對他來說非常珍貴。希望這兩幅作品能留下他的靈感與笑容，陪伴這座充滿能量的校園。

淡水國中校長王潔雯表示，學校非常重視孩子的多元發展，也希望藝術能成為孩子心靈的陪伴。Aki San的創作與分享，不僅美化了校園，更啟發學生對生活與夢想的想像。七年級學生楊采霏表示，從小就很喜歡日本文化，這次能看到Aki San的作品，覺得非常可愛又有創意。他的畫讓人很有感覺，會讓人想一直看下去。此外學校也希望，這場跨國藝術駐校與捐贈行動，不僅為淡水國中留下兩件珍貴作品，更將藝術的溫度深植校園，為師生共同生活的場域增添靈感與想像。

多納藝術負責人陳如鈊表示，大石曉規於2024年9月至11月間的駐校行動吸引許多學生主動前往創作空間參觀、提問與互動，展現對藝術的好奇與熱情。藝術家也走入普通班級與學生分享自己的創作歷程與人生經驗，談到如何將興趣發展為職業、如何在生活中持續創作與尋找靈感。

除了駐校與展覽，大石曉規也曾為淡水國中設計具有學校特色的圖騰，印製於灰色與墨色帆布包中，結合藝術與實用性，成為老師們珍愛的教師節贈禮。此外，他也為歲末點燈活動設計專屬可愛造型鑰匙圈，為校園增添節慶氛圍與溫馨記憶。

藝術家 淡水 校園

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