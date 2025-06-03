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南大附聰「畢業日美學」展 腦麻生這樣創作…理解與關愛的見證

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南大學附屬啟聰學校綜合高中美工學程高三學生正在校內舉辦「畢業日美學」畢業成果展，展現學習成果。圖／南大附聰提供
台南大學附屬啟聰學校綜合高中美工學程高三學生正在校內舉辦「畢業日美學」畢業成果展，展現學習成果。圖／南大附聰提供

台南大學附屬啟聰學校綜合高中美工學程高三學生正在校內舉辦「畢業日美學」畢業成果展，作品類型涵蓋平面繪畫、粉彩創作、漫畫構圖、裝置藝術、環保素材拼貼、字體設計與小型模型建構，展現學生跨媒材操作與視覺敘事能力，以及多元風貌和創意實踐力。

校長郭勇佐說，畢業展由老師莊唐欣帶領學生從創作、設計到展場規畫，手把手引導完成。由於是首次自行策展，學生在缺乏經驗下歷經多次討論與修改，期間一度出現挫折與放棄念頭，最終仍在師生彼此支持下完成，體現「困難不退縮、合作創可能」的教育精神。

學生王嵩華以粉彩創作《虎斑貓》描繪靜謐氛圍與貓咪神情，展現細膩觀察力；吳鳳馨則透過版畫結合標語，表現對動物權與環境議題的關懷；林彥宏展出兩幅風格迥異的作品，分別為鮮明配色的字體設計與細緻描繪古厝意象的鉛筆素描，呈現圖文並陳與空間構成的雙重能力。

主視覺作品《翠鳥》，由學生陳千育以粉彩技法精細描繪，色彩飽和、構圖沉穩，深受好評。陳千育也透過科技繁星錄取第一志願南台科大視覺傳達科技系動畫設計組；母親於開幕茶會中動情回憶，孩子自幼身體狀況不佳，曾歷經重症，如今能完成展覽並進入理想學程，感謝學校一路以來的悉心教導與陪伴。

另，腦性麻痺學生高緯儒以獨特方式參與創作。他因手部功能受限，無法親自動手操作，便以口述方式提出創意構想，由同儕或教師協助完成作品，展現出創意無礙、表達不設限的學習精神，也彰顯班級間的共創與支持。

教務主任陳杉吉說，啟聰學校長期營造多元、包容的學習環境，美工學程的畢業展不只是藝術成果的呈現，更是學生歷經挑戰、自我突破的歷程紀錄。無論是以口述方式創作的高緯儒，或是完成主視覺並順利錄取大學的陳千育，都展現了不被限制的潛能與學習韌性。「這就是我們教育的核心，給予每位孩子發聲與被看見的機會。」

郭勇佐也表示，「畢業展不只是藝術展，更是理解與關愛的見證。」這不只是一場展覽，更是一份關於成長、包容與美的共同見證。展期即日起到6月9日。

台南大學附屬啟聰學校綜合高中美工學程高三學生正在校內舉辦「畢業日美學」畢業成果展，展現學習成果。圖／南大附聰提供
台南大學附屬啟聰學校綜合高中美工學程高三學生正在校內舉辦「畢業日美學」畢業成果展，展現學習成果。圖／南大附聰提供
台南大學附屬啟聰學校綜合高中美工學程高三學生正在校內舉辦「畢業日美學」畢業成果展，腦性麻痺學生高緯儒（中）以獨特方式參與創作。圖／南大附聰提供
台南大學附屬啟聰學校綜合高中美工學程高三學生正在校內舉辦「畢業日美學」畢業成果展，腦性麻痺學生高緯儒（中）以獨特方式參與創作。圖／南大附聰提供

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