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從「溪」出發 新北雙溪高中畢業典禮溫馨感人

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪高中舉辦畢業典禮，勉勵畢業生懷抱初心、勇敢前行。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中舉辦畢業典禮，勉勵畢業生懷抱初心、勇敢前行。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪高中今（3）日舉辦第27屆高中部與第55屆國中部畢業典禮，在親師生溫馨的祝福下，畢業生們迎來人生重要的里程碑。今年畢業典禮以「從『溪』出發」為主題，象徵學生們將如涓涓細流，奔向更寬廣的人生舞台，展翅高飛、逐夢未來。

畢業典禮上，雙溪高中校長葉俊士特別感性致詞，勉勵畢業生懷抱初心、勇敢前行，同時也透露他即將於今年八月調任新學校，這場典禮對他而言亦別具意義，可謂「師生同畢業，共啟新篇章」。

值得一提的是，學校特別邀請到科技業企業總經理蒞校致詞，他以自身經歷鼓勵學生們持續學習、勇於創新，不論未來選擇升學或就業，都要堅信自己的價值，走出屬於自己的路。

在典禮中，家長會長史立娜也上台致詞，感謝校長葉俊士過去幾年帶領教職員團隊齊心努力，讓雙溪高中年年突破創新，無論是教學品質、校園風氣或學生表現皆日益提升，展現正向進步的校園文化。她也祝福畢業生在未來的人生旅程中，不忘初心，勇敢追夢。

典禮現場氣氛溫馨感人，師生間互道珍重與祝福。許多家長也到場見證孩子的成長，場面洋溢著感動與希望。「從『溪』出發」不僅是今年的畢典主題，更是對畢業生最深切的期許—期望孩子們懷抱從小溪孕育的堅韌與靈活，勇闖人生新階段，為世界注入更多溫暖與力量。

雙溪高中 畢業典禮 人生

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