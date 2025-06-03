彰化兩國立高中學生自創畢業歌 今畢典高唱「青春就是這麼美」

國立員林高中今舉辦第七十四屆畢業典禮，畢業生自編、自導、自演，把畢典設計成「員宇宙星際」，感人一幕出現在校長楊豪森頒贈畢業證書給服務員高40年，預定7月中旬退休的教師兼秘書王儀珍，她期許自己退休後仍有機會成為別人的光，點亮黑暗中的燈。

員高畢典主題「員宇宙」，象徵畢業生如繁星閃耀，從員高啟程航向無垠宇宙，因此畢業生穿越氣球與投影形成的星光大進場，師長嘉勉、畢業生代表致詞感謝師長教導，在校生致詞祝福學長姐鵬程萬里，行禮如儀到最後，連獲兩屆校內歌唱比賽冠軍的學生陳宓彤、陳鈺芬與陳宥芹共同演唱，由學生周薀儀與陳宓彤作詞、劉輝安作曲，學生黃堉彰為鼓手演奏的畢業歌「驀然回首」。

校長室秘書王儀珍服務杏壇43年，今年暑假屆齡退休，今領到楊豪森頒發畢業證書，上面寫著「王儀珍秘書自民國74年08月01日至114年07月31日服務本校長達40年，歷任國文科專任教師、導師、訓育組長、秘書、圖書館主任、總務主任、學務主任、教務主任，期間盡心盡力、敬業樂群、春風化雨、作育功高。」王儀珍哭得「花容失色」。

王儀珍感謝歷任校長簡蒼調、粘淑真、游源忠和現任校長楊豪森的器重與協助，及國教署前署長吳清山邀請到國教署工作；她說，感謝一路上點燈、提燈的貴人相助，她期許自己能有機會成為別人的光，能為相遇的有緣人點亮黑暗中的燈。

國立溪湖高中今也舉行畢典溪高畢典，以「福爾摩斯偵探學院」為主題，背景音樂是英倫風格，校長李明昭扮演偵探長進場，致詞時引用偵探福爾摩斯說「世界充滿了明顯的事實，只等著被觀察與發現」，祝福畢業生追尋未來與希望。畢典在由學生創作及高唱「青春就是那麼美，哭過笑過不後悔；我們一起往前飛，面對挫折不落淚，不管多遠不怕累，向著夢想一起追！」落幕。 國立員林高中畢業典禮，師長帶領畢業生校園巡禮。圖／員高提供

商品推薦