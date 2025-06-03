彰化兩國立高中學生自創畢業歌 今畢典高唱「青春就是這麼美」
國立員林高中今舉辦第七十四屆畢業典禮，畢業生自編、自導、自演，把畢典設計成「員宇宙星際」，感人一幕出現在校長楊豪森頒贈畢業證書給服務員高40年，預定7月中旬退休的教師兼秘書王儀珍，她期許自己退休後仍有機會成為別人的光，點亮黑暗中的燈。
員高畢典主題「員宇宙」，象徵畢業生如繁星閃耀，從員高啟程航向無垠宇宙，因此畢業生穿越氣球與投影形成的星光大進場，師長嘉勉、畢業生代表致詞感謝師長教導，在校生致詞祝福學長姐鵬程萬里，行禮如儀到最後，連獲兩屆校內歌唱比賽冠軍的學生陳宓彤、陳鈺芬與陳宥芹共同演唱，由學生周薀儀與陳宓彤作詞、劉輝安作曲，學生黃堉彰為鼓手演奏的畢業歌「驀然回首」。
校長室秘書王儀珍服務杏壇43年，今年暑假屆齡退休，今領到楊豪森頒發畢業證書，上面寫著「王儀珍秘書自民國74年08月01日至114年07月31日服務本校長達40年，歷任國文科專任教師、導師、訓育組長、秘書、圖書館主任、總務主任、學務主任、教務主任，期間盡心盡力、敬業樂群、春風化雨、作育功高。」王儀珍哭得「花容失色」。
王儀珍感謝歷任校長簡蒼調、粘淑真、游源忠和現任校長楊豪森的器重與協助，及國教署前署長吳清山邀請到國教署工作；她說，感謝一路上點燈、提燈的貴人相助，她期許自己能有機會成為別人的光，能為相遇的有緣人點亮黑暗中的燈。
國立溪湖高中今也舉行畢典溪高畢典，以「福爾摩斯偵探學院」為主題，背景音樂是英倫風格，校長李明昭扮演偵探長進場，致詞時引用偵探福爾摩斯說「世界充滿了明顯的事實，只等著被觀察與發現」，祝福畢業生追尋未來與希望。畢典在由學生創作及高唱「青春就是那麼美，哭過笑過不後悔；我們一起往前飛，面對挫折不落淚，不管多遠不怕累，向著夢想一起追！」落幕。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言