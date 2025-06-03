高雄河堤國小首辦畢業宿營 體驗轉大人心情

高雄市河堤國小首度舉辦畢業宿營，2天1夜活動今天劃下美好句點，畢業生在農場內完成漆彈挑戰、水彈槍戰、紅龜粿製作、氣墊攀岩、趣味競賽、營火晚會等活動。

河堤國小今天透過新聞稿表示，在學生家長會大力支持，以及會長林珊如熱心協助籌劃，今年首度舉辦畢業宿營，活動2、3日在高雄同學農場展開，6年級師生共百餘人參與。

河堤國小校長杜昌霖表示，這是河堤國小創校以來首次為畢業生在校外舉辦宿營活動，希望透過這樣的體驗，讓孩子不只在課本裡學習，也能在生活中成長；看到孩子們從害怕、緊張，到團結、興奮，相當欣慰。

校方表示，宿營重頭戲，晚上的野炊與營火晚會氣氛熱烈，學生在營火旁唱歌、跳舞，分享彼此的感謝與祝福，許多人紅了眼眶，擁抱著彼此道出「謝謝同學這些年一起學習與成長，上了國中還要繼續聯絡」。

林姓學生表示，首度體驗漆彈，原本很害怕但打中紅心那一刻相當有成就感。鄭姓學生提到，晚上野炊感覺自己就像大人一樣，2天活動和同學做了好多事，刻骨銘心。

河堤國小學務主任王瑞裕說，這場由師生、家長齊心完成的畢業宿營活動，不僅讓孩子留下珍貴回憶，也讓河堤國小開啟了新的畢業活動。

林珊如表示，孩子的成長只有一次，畢業活動可以更多元，看到師生如此投入非常感動；希望用一個值得記住的方式，祝福畢業生邁向下一段旅程。

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