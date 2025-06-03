竹苗高中生射擊活動惹議 竹南高中校長：只是出借場地

苗栗縣國立竹南高中上周在校內辦理「全民國防教育聯合射擊競賽」，但這項活動引發外界疑慮，立委邱鎮軍並質疑教育部「跳過縣府」為少數人操弄教育資源。 國立竹南高中校長呂淑美表示，5月27日這場活動校方只是出借場地，教育部邀請參加的學生除了苗栗縣，還有新竹縣，兩縣都有許多學生都報名參加。

呂淑美表示，校方接獲教育部苗栗聯絡處的公函要辦理這場「竹苗區」的射擊活動，校方單純的是出借場地，至於參加的學生也要求取得家長同意書，學生可以請公假參加，這項射擊活動感覺有點像在夜市射氣球，並沒有什麼危險性，至於其他細節，校方並不清楚。

教育部苗栗聯絡處人員表示，他們直屬教育部，與苗栗縣政府沒有直接隸屬關係，此案引起部分家長和立委疑慮，由於教育部已發出聲明解釋，他們不便再對外發言。

教育部學務司聲明，教育部訂有補助要點，鼓勵地方政府、聯絡處及學校辦理與全民國防精神教育相關教學或多元活動，以提高學生參與意願；這項活動旨在透過多元動態方式，深化學生對全民國防教育之理解與認同，也符合教育部政策方向。聯絡處委託具有射擊競賽豐富經驗的中華民國全民國防教育協會承辦，是基於專業分工原則，無涉營利行為。

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